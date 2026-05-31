Wisła Płock potwierdza. Obrońca Widzewa z transferem definitywnym

13:11, 31. maja 2026
Jakub Fudali
Źródło: Wisła Płock

Dion Gallapeni zostanie w Wiśle Płock na dłużej. Klub poinformował, że zdecydował się wykupić obrońcę Widzewa Łódź.

Mariusz Misiura
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła potwierdza transfer definitywny

Wisła Płock bardzo dobrze rozpoczęła miniony sezon. Po kilku pierwszych miesiącach wydawało się, że Nafciarze mogą nawet powalczyć o grę w europejskich pucharach. Niemniej runda wiosenna okazała się dla nich zdecydowanie słabsza, przez co finalnie zajęli spokojne miejsce w okolicach środka tabeli PKO Ekstraklasy. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że jak na beniaminka, był to bardzo dobry sezon.

Taki sam, a może nawet i lepszy stan rzeczy, chcieliby oglądać kibice Wisły w nowych rozgrywkach. O to nie będzie łatwo, choć klub już przygotowuje pierwsze transfery, które mają w tym pomóc. Jednym z nich jest wykupienie z Widzewa Łódź Diona Gallapeniego, o czym właśnie oficjalnie poinformowano. Jak przekazano, kontrakt reprezentanta Kosowa, który do tej pory był tylko wypożyczony, będzie obowiązywał do 31 maja 2029 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Dion Gallapeni to 21-letni lewy obrońca lub wahadłowy, który na koncie ma 11 występów w reprezentacji Kosowa. W minionym sezonie wystąpił w 22 meczach, zdobywając w nich jednego gola oraz notując trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia nowego piłkarza Nafciarzy na 2,5 miliona euro.

