Lechia wygrała rywalizację o bramkarza Pogoni! Duży transfer pierwszoligowca

10:17, 13. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Lechia Gdańsk

Axel Holewiński w ramach transferu definitywnego przenosi się do Lechii Gdańsk. Były już bramkarz Pogoni Szczecin podpisał z pierwszoligowcem umowę do 2030 roku.

Axel Holewiński
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Axel Holewiński

Holewiński zamienia Pogoń na Lechię. Wyczekiwany transfer

Axel Holewiński od miesięcy starał się o zmianę otoczenia. Na początku roku Pogoń Szczecin skróciła jego wypożyczenie, domagając się przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy. Na skutek odmowy bramkarz został zesłany do rezerw, gdzie spędził drugą część sezonu. W rundzie jesiennej błyszczał natomiast w barwach Polonii Bytom na pierwszoligowych boiskach.

Zainteresowanych trudną sytuacją Holewińskiego w Szczecinie było wielu. Ostatnio mocno zabiegała o niego Cracovia, ale licytację wygrała pierwszoligowa Lechia Gdańsk. To właśnie w tym klubie utalentowany bramkarz będzie kontynuował karierę. W czwartek transfer definitywny został sfinalizowany i oficjalnie ogłoszony.

Holewiński związał się z Lechią kontraktem do 2030 roku. Dla 20-latka to szansa, aby wrócić do regularnej gry i znów rozwijać się zgodnie z potencjałem.

– Axel posiada wszystkie cechy nowoczesnego bramkarza. Wykazał ogromną i naturalną chęć dołączenia do Lechii. Możliwość pozyskania go z myślą o przyszłości naszego klubu, to dla nas duża szansa. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby Axel trafił do naszego Klubu – przekazał prezes Paulo Urfer, cytowany przez oficjalne media klubu.

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