Bobcek marzeniem tego klubu. Prezes prosi kibiców o pieniądze na transfer

Tomas Bobcek jest związany z Lechią Gdańsk, lecz transfer to prawdopodobnie kwestia czasu. Napastnika chce Samsunspor, co potwierdził prezes klubu. Cytowany przez Gazete Gercek, poprosił kibiców o zbiórkę pieniędzy na transfer.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Samsunspor prosi kibiców o zbiórka na transfer Bobceka

Tomas Bobcek w poprzednim sezonie został królem strzelców PKO BP Ekstraklasy. Słowacki napastnik uzbierał łącznie 20 bramek w lidze. Jego skuteczność nie pozwoliła jednak Lechii Gdańsk utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Spadek do Betclic 1. Ligi oznaczał jedno. 24-latek w trwającym oknie transferowym niemal na pewno zmieni barwy klubowe. Jak na razie jeszcze tego nie zrobił.

Największym problemem wydaje się kwestia finansowa. Lechia żąda za niego podobno ponad 10 milionów euro. Zawodnik przyciąga zainteresowanie w Polsce oraz za granicą. Ostatnio media informowały, że widziałaby go u siebie Wieczysta Kraków.

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Bobcek jest marzeniem transferowym Samsunsporu. Turecki klub jest zdeterminowany, żeby go pozyskać, ale nie ma odpowiedniego zaplecza finansowego. Yuksel Yildirim, czyli prezes klubu, cytowany przez serwis Gazete Gercek ujawnił, że mógłby wyłożyć maksymalnie 6 milionów euro. Co ciekawe, o resztę brakującej kwoty poprosił kibiców, sugerując, żeby zebrali między sobą resztę pieniędzy.

– Nie mamy nieograniczonych możliwości. Powiedzmy, że mogę podnieść ofertę do 5 czy 6 milionów euro. W tej chwili sprowadzam przecież najdroższego zawodnika w historii Samsunsporu. Naszym rekordem jest Ndiaye, za którego zapłaciliśmy 4 miliony euro, oraz Afonso, który kosztował 3 miliony euro. Mogę przebić te kwoty, ale nie mogę dać za Bobceka 10, 12 czy 15 milionów euro tylko dlatego, że chcą tego kibice i będę za to oklaskiwany – mówi prezes Yuksel Yildirim, cytowany przez serwis Gazete Gercek.

– Chcę tego zawodnika. Chcę go tak samo, jak oni, a nawet bardziej. Ale ty też chciałbyś mieć Mercedesa pod domem i willę nad Bosforem, tylko nie zawsze jest to możliwe. Każdy ma swoje możliwości i swoje limity. Kibice powinni pomóc i wspierać swój klub. Niech zbiorą między sobą pieniądze. Niech wyłożą 5-6 milionów euro, ja dołożę kolejne 5-6 milionów. Razem pójdziemy i go kupimy – dodał.

Samsunspor zna polski rynek i często bierze zawodników, którzy grali w Ekstraklasie. Obecnie w drużynie jest Afonso Sousa, czyli były piłkarz Kolejorza oraz Igor Drapiński. W przeszłości grał tam także Lubomir Satka.