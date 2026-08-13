Transferowa ofensywa ruszyła! Lechia ogłasza kolejne wzmocnienie

Lechia Gdańsk przyspiesza w temacie wzmocnień. W czwartek ogłosiła już drugi transfer. Na zasadach wypożyczenia dołączył do niej 21-letni Artur Shakh.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia wzmacnia środek pola. Ogłosiła kolejny transfer

Lechia Gdańsk nie radzi sobie po spadku z Ekstraklasy – w trzech meczach pierwszej ligi zanotowała dwie porażki, a na koncie ma zaledwie punkt. Dodatkowo znajduje się w bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej oraz kadrowej. Pojawiło się natomiast światełko w tunelu – po zdjęciu zakazu transferowego gdańszczanie przystąpili do ofensywy. Zgłosili zawodników, którzy wcześniej dołączyli do drużyny, a teraz dopinają kolejne ruchy. Ogłoszono już drugi czwartkowy transfer – najpierw do Lechii trafił Axel Holewiński, a teraz również Artur Shahk.

W przeciwieństwie do Holewińskiego, Shakh wzmocnił pierwszoligowca jedynie czasowo, bowiem dołączył do niego w ramach wypożyczenia z Karpat Lwów. Spędzi w Lechii najbliższy sezon.

„Shakh jest wychowankiem akademii Karpat, do której trafił w 2018 roku. W pierwszym zespole klubu ze Lwowa zadebiutował w wieku 17 lat, a następnie pomógł drużynie wywalczyć awans do ukraińskiej Premier Ligi. Po powrocie Karpat do najwyższej klasy rozgrywkowej zdobył również pierwszą bramkę zespołu w sezonie na najwyższym szczeblu ukraińskiego futbolu” – napisał klub w oficjalnym oświadczeniu.

Artur Shakh został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. 21-letni ukraiński ofensywny pomocnik dołącza do Biało-Zielonych z Karpat Lwów na zasadzie wypożyczenia na sezon 2026/2027. Powodzenia! ⚪️🟢



👉 https://t.co/DBYz7yJyOW pic.twitter.com/a6FMvtITVM — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 13, 2026

Shakh ma doświadczenie z młodzieżowych reprezentacji Ukrainy i w kraju uchodzi za spory talent.