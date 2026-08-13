Motor Lublin był o krok od ponownego wypożyczenia Kacpra Szymanka. Młody pomocnik mógł wylądować w Warcie Poznań. Tymczasem Maciej Tokarczyk, trener pierwszoligowca, zdradził, że nie dojdzie do tego transferu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kacper Szymanek nie wzmocni Warty Poznań. Pomocnik zostaje w Motorze Lublin

Obecny sezon nie rozpoczął się dla Motoru Lublin udanie. Podopieczni Mariusza Misiury po trzech kolejkach nie mają na koncie zwycięstwa. Lubelski zespół prezentuje się bardzo dobrze, ale nie wskazują na to wyniki. W najbliższej rundzie gier Koziego Grodu Duma zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice.

Motor Lublin nie zamknął jeszcze kadry na ten sezonu. Dowiedzieliśmy się, że klub interesuje się Łukaszem Zwolińskim. Tymczasem dowiadujemy się, że nie dojdzie do transferu wychodzącego z lubelskiego zespołu. Kacper Szymanek był łączony z przeprowadzką do Warty Poznań, ale Maciej Tokarczyk zdradził, że pierwszoligowiec nie pozyska pomocnika.

– Zdecydowaliśmy się na Antoniego Młynarczyka, czyli zawodnika o bardzo podobnym profilu i dziś nie ma już przestrzeni na wyciąganie Szymanka z Motoru. W odwodzie mamy jeszcze młodego Kacpra Wybieralskiego, więc pole manewru na tej pozycji jest spore – powiedział Maciej Tokarczyk cytowany przez „WP Sportowe Fakty”.

Kacper Szymanek w zeszłym sezonie bronił barw Warty Poznań. Młody pomocnik rozegrał 27 spotkań. Udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.