Legia Warszawa wciąż nie zamknęła składu na nowy sezon. Jak się okazuje, klub mogą opuścić Stanisław Gieroba i Oliwier Olewiński. Obaj zawodnicy znaleźli się na celowniku Puszczy Niepołomice - donosi portal Legia.net.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Stanisław Gieroba i Oliwier Olewiński na radarze Puszczy Niepołomice

Legia Warszawa może jeszcze uszczuplić swoją kadrę przed dalszą częścią sezonu. Jak informuje serwis Legia.net, na odejście z zespołu mogą być bowiem narażeni Stanisław Gieroba oraz Oliwier Olewiński. Obaj młodzi zawodnicy wzbudzili zainteresowanie Puszczy Niepołomice, która występuje obecnie na zapleczu PKO Ekstraklasy.

Według informacji wspomnianego źródła, pierwszoligowiec uważnie przygląda się sytuacji obu piłkarzy. Puszcza Niepołomice może być zainteresowana ich pozyskaniem, co dla młodych legionistów oznaczałoby szansę na regularną grę i zbieranie cennego doświadczenia na seniorskim poziomie. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy zainteresowanie przerodzi się w konkretne ruchy transferowe.

Dla Stanisława Gieroby i Oliwiera Olewińskiego ewentualne przenosiny do Niepołomic mogłyby być dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia ich rozwoju. Legia Warszawa musi natomiast zdecydować, czy zawodnicy pozostaną w szerokiej kadrze, czy lepszym wyjściem będzie dla nich czasowe opuszczenie Warszawy. Puszcza może być jedną z opcji, które stołeczny klub będzie brał pod uwagę.

W ostatnich latach Legia Warszawa często decydowała się na wypożyczanie swoich młodych zawodników do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Taki kierunek pozwalał legionistom regularnie występować i zdobywać doświadczenie w seniorskiej piłce. Niewykluczone, że również w przypadku Gieroby i Olewińskiego klub zdecyduje się na podobny model, choć tym razem potencjalnym miejscem ich gry może być Puszcza Niepołomice.