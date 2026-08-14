Juventus obserwuje 17-latka z ŁKS-u Łódź!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Stara Dama chce polski talent

Wiele polskich talentów w bardzo młodym wieku wyjeżdża z naszej ligi i wędruje na Zachód nawet przed debiutem w PKO Ekstraklasie. Podobna sytuacja wydarza się praktycznie co roku i może mieć miejsce także w najbliższym czasie. Tym razem chodzi jednak o jednego z gigantów europejskiego futbolu (co prawda dość zakurzonego, ale jednak), a mianowicie zespół Juventusu Turyn.

Według informacji, które przekazał znany dziennikarz Rudy Galetti, Juventus obserwuje Lenarda Szczygła z ŁKS-u Łódź. Utalentowany skrzydłowy zbiera wiele dobrych dobrych opinii za swoją grę, a przedstawiciele Starej Damy byli na ostatnim meczu pierwszoligowca. Co więcej, mieli go obserwować także podczas przedsezonowych przygotowań. To może zwiastować poważne zainteresowanie.

Lenard Szczygieł w tym sezonie na koncie ma trzy występy, z czego jeden dla pierwszoligowego zespołu, a dwa dla ekipy rezerw. W sumie trzykrotnie zagrał on na poziomie Betclic 1. ligi oraz blisko 20 razy w Betclic 2. lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka na… 10 tysięcy euro. Na jego koncie są mecze w reprezentacji Polski do lat 19.

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