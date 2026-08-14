Tammy Abraham może ponownie zmienić otoczenie

Tammy Abraham może odejść z Aston Villi w letnim okienku transferowym. Jak podaje serwis Football Insider, jego zakontraktowanie rozważa Nottingham Forest.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Nottingham Forest zainteresowane Tammym Abrahamem

Tammy Abraham nie sprawdził się w Aston Villi i wiele wskazuje na to, że 28-letni napastnik już podczas obecnego letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. Klub z Birmingham jest gotowy rozstać się z angielskim snajperem, dlatego czeka na satysfakcjonujące oferty. Niewykluczone, iż wychowanek Chelsea pozostanie w Premier League, przechodząc do innego zespołu rywalizującego w tych rozgrywkach.

Jak poinformował serwis „Football Insider”, Tammy Abraham znalazł się bowiem na radarze Nottingham Forest. Ekipa The Tricky Trees zakończyła ostatnią kampanię na odległym 16. miejscu w tabeli i chce pokazać się z lepszej strony w nadchodzącym sezonie.

Z tego powodu włodarze z City Ground są aktywni na rynku transferowym. Kilka dni temu sprowadzili Ousmane’a Diomande, a ich następnym celem ma być właśnie Abraham.

Jedenastokrotny reprezentant Anglii przywdziewa koszulkę wspomnianej wyżej Aston Villi od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za 21 milionów euro z Besiktasu Stambuł. Dla napastnika jest to drugi pobyt w drużynie z Birmingham i zdecydowanie lepiej radził sobie za pierwszym razem. W ostatniej kampanii Premier League rozegrał 12 meczów oraz zdobył tylko 2 bramki. Jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.