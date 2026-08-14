Besiktas Stambuł ma ambitny plan. Chce ściągnąć reprezentanta Holandii

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Quinten Timber

Quinten Timber pod lupą Besiktasu Stambuł

Besiktas Stambuł podczas obecnego letniego okienka transferowego jest bardzo aktywny. Do ekipy Czarnych Orłów przeprowadzili się między innymi Dusan Vlahović oraz Leandro Trossard. Turecki gigant nie planuje jednak na tym zakończyć zakupów. Według najnowszych informacji medialnych niedługo na Vodafone Arenę może trafić kolejne znane nazwisko.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, Besiktas ma bowiem chrapkę na sprowadzenie Quintena Timbera. Klub znad Bosforu podobno przygotowuje już ofertę za 25-letniego pomocnika. Propozycja tureckiego potentata ma opiewać na 15-18 milionów euro. Czas pokaże, czy taka kwota przekona jego pracodawcę, Olympique Marsylia, a także czy sam piłkarz będzie zainteresowany przeprowadzką.

Quinten Timber przywdziewa koszulkę francuskiej ekipy od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Stade Velodrome za 4,5 miliona euro z Feyenoordu Rotterdam. Trzynastokrotny reprezentant Holandii w poprzedniej kampanii rozegrał 40 meczów, zdobył cztery bramki i zaliczył cztery asysty. Co ciekawe, jego brat bliźniak – Jurrien – również gra na wysokim poziomie, występując w Arsenalu.