Liverpool, Man United i Chelsea chcą gwiazdę. 60 mln euro to za mało

Liverpool, Manchester United oraz Chelsea są zainteresowani Lamine Camarą. Według serwisu SportWitness AS Monaco podjęło decyzję w sprawie transferu pomocnika.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Twarde stanowisko AS Monaco. Giganci muszą rozbić bank

Lamire Camara znalazł się na szczycie list życzeń czołowych angielskich marek, takich jak Liverpool, Chelsea oraz Manchester United, który już wcześniej wykazywał zainteresowanie Senegalczykiem. Z kolei AS Monaco odrzuciło ofertę Crystal Palace opiewającą na 35 milionów euro.

Z najnowszych ustaleń wynika, że nawet propozycja w wysokości 60 milionów euro nie przekona klubu do sprzedaży środkowego pomocnika w trakcie bieżącego okienka transferowego.

Angielscy giganci poszukują wzmocnień do środku pola i doceniają profil 22-latka. Czerwone Diabły rozglądają się za następcą Casemiro, z kolei The Reds potrzebują silnego fizycznie zawodnika, który zabezpieczy defensywę w drugiej linii. Do walki dołączyli również The Blues, gdzie wciąż ważą się losy ewentualnego odejścia Enzo Fernandeza.

Młody Senegalczyk błyskawicznie wyrobił sobie świetną renomę na europejskich boiskach. Przeprowadzka do Premier League stanowi dla niego kuszącą perspektywę, lecz działacze z Księstwa nie chcą osłabiać składu przed startem sezonu. Ekipa z Ligue 1 jest przekonana, że piłkarz jeszcze się rozwinie, co pozwoli w przyszłości wynegocjować jeszcze większą kwotę za transfer.

Jeśli którykolwiek z klubów Premier League naprawdę chce sprowadzić Camarę, musi przedstawić astronomiczną ofertę. W przeciwnym razie utalentowany gracz spędzi kolejny rok na francuskich boiskach.