Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Julian Gonstad nie wzmocni Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów będzie musiał obejść się smakiem w sprawie transferu Juliana Gonstada. Pierwszoligowiec był poważnie zainteresowany pozyskaniem młodego napastnika z HamKam i rozważał złożenie za niego konkretnej oferty. Ostatecznie jednak Norweg nie trafi do zespołu prowadzonego przez Waldemara Fornalika, a jego kariera będzie kontynuowana w innym klubie.

Jak informuje TV2.no, Julian Gonstad jest bardzo blisko przeprowadzki do KFUM-Kameratene Oslo. Transfer znajduje się już na etapie finalizacji, co oznacza, że zawodnik wkrótce powinien zostać oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz stołecznego zespołu. Dla Ruchu Chorzów to spore rozczarowanie, ponieważ klub widział w nim interesującą opcję do wzmocnienia swojej ofensywy.

Julian Gonstad pozostanie więc w Norwegii, choć czeka go zmiana otoczenia. Ruch Chorzów będzie natomiast zmuszony kontynuować poszukiwania napastnika i znaleźć innego zawodnika, który mógłby zwiększyć rywalizację w ataku. Dla pierwszoligowca okno transferowe wciąż pozostaje otwarte, dlatego niewykluczone, że w najbliższym czasie pojawi się nowy kandydat do gry przy Cichej.

Ruch Chorzów obecnie przygotowuje się do najbliższego meczu. Już w ten piątek podopieczni Waldemara Fornalika zmierzą się na wyjeździe z Lechią Gdańsk.