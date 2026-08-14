Tottenham nawiązał kontakt z Liverpoolem. Hitowy transfer coraz bliżej

Tottenham Hotspur nawiązał kontakt z Liverpoolem, ponieważ chce sprowadzić Cody'ego Gakpo. Transfer holenderskiego skrzydłowego do ekipy Kogutów jest coraz bardziej prawdopodobny - donosi Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Cody Gakpo może przenieść się do Tottenhamu Hotspur

Cody Gakpo poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. 27-letni skrzydłowy nie wyklucza opuszczenia Liverpoolu, tym bardziej że wzbudza on ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Największą chrapkę na sprowadzenie Holendra ma Tottenham Hotspur, który wreszcie rozpoczął konkretne działania zmierzające do jego zakontraktowania. Koguty chcą wzmocnić ofensywę przed startem nowego sezonu.

Jak donosi Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, Tottenham skontaktował się z Liverpoolem, składając oficjalne zapytanie w sprawie ewentualnego pozyskania holenderskiego zawodnika.

Choć gigant z Anfield Road dąży do zatrzymania Gakpo, naciski samego piłkarza mogą sprawić, że ostatecznie dojdzie do transferu. Londyńczycy równocześnie prowadzą rozmowy ze skrzydłowym, a ustalenie warunków indywidualnego kontraktu nie powinno stanowić problemu.

Ceniony atakujący występuje w barwach drużyny The Reds od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road z PSV Eindhoven za ponad 42 miliony euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 52 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego transfer wymagałby wysokiej oferty. Wartość rynkowa Gakpo wynosi 60-70 milionów euro.