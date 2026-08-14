Lazio Rzym postawiło na swoim. Duże wzmocnienie składu

Davide Frattesi opuścił Inter Mediolan, ale będzie kontynuował karierę w Serie A. 26-letni pomocnik przeprowadził się do swojego macierzystego klubu - Lazio Rzym.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Oficjalnie: Davide Frattesi przeszedł do Lazio Rzym

Lazio Rzym poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Davide Frattesiego z Interu Mediolan. 26-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową ważną do 30 czerwca 2027 roku. Włoski zawodnik ma pomóc rzymskiej drużynie w walce o najwyższe cele.

Klub ze Stadio Olimpico zapłacił za czasowe usługi doświadczonego piłkarza 5 milionów euro i zapewnił sobie możliwość transferu definitywnego za 10 milionów euro. Choć wcześniej mówiło się o obowiązkowej opcji wykupu, ostatecznie stanęło na innym rozwiązaniu.

Po zakończeniu sezonu strony mogą więc zdecydować się na długoterminową współpracę. Dla pomocnika będzie to powrót do macierzystego klubu, ponieważ właśnie w Lazio stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki.

W poprzedniej kampanii Frattesi rozegrał 33 spotkania i zanotował 3 asysty, spędzając na boisku łącznie 1133 minuty. Z pewnością nie spełniało to oczekiwań ambitnego zawodnika. 34-krotny reprezentant Włoch występował wcześniej między innymi w Romie, Ascoli Calcio, Empoli, Monzy oraz Sassuolo Calcio. W Interze grał od 2023 roku, gdy trafił do Mediolanu za ponad 31 milionów euro. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 22 miliony euro.