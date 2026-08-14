Lazio Rzym postawiło na swoim. Duże wzmocnienie składu

20:43, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Lazio Rzym

Davide Frattesi opuścił Inter Mediolan, ale będzie kontynuował karierę w Serie A. 26-letni pomocnik przeprowadził się do swojego macierzystego klubu - Lazio Rzym.

Davide Frattesi
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Oficjalnie: Davide Frattesi przeszedł do Lazio Rzym

Lazio Rzym poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Davide Frattesiego z Interu Mediolan. 26-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową ważną do 30 czerwca 2027 roku. Włoski zawodnik ma pomóc rzymskiej drużynie w walce o najwyższe cele.

Klub ze Stadio Olimpico zapłacił za czasowe usługi doświadczonego piłkarza 5 milionów euro i zapewnił sobie możliwość transferu definitywnego za 10 milionów euro. Choć wcześniej mówiło się o obowiązkowej opcji wykupu, ostatecznie stanęło na innym rozwiązaniu.

Po zakończeniu sezonu strony mogą więc zdecydować się na długoterminową współpracę. Dla pomocnika będzie to powrót do macierzystego klubu, ponieważ właśnie w Lazio stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki.

W poprzedniej kampanii Frattesi rozegrał 33 spotkania i zanotował 3 asysty, spędzając na boisku łącznie 1133 minuty. Z pewnością nie spełniało to oczekiwań ambitnego zawodnika. 34-krotny reprezentant Włoch występował wcześniej między innymi w Romie, Ascoli Calcio, Empoli, Monzy oraz Sassuolo Calcio. W Interze grał od 2023 roku, gdy trafił do Mediolanu za ponad 31 milionów euro. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 22 miliony euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości