Ruch Chorzów z potężnym wsparciem. Nadchodzi przełom

Ruch Chorzów może odetchnąć z ulgą. Według wieści DziennikSport.com.pl, wkrótce powinna zostać podpisana umowa między klubem a miastem Chorzów dotycząca wyczekiwanej dotacji.

Koniec trudnego okresu? Ruch Chorzów blisko ważnego kroku

Ruch Chorzów wygląda na to, że wkrótce będzie mógł liczyć na ustabilizowanie nieco swojej sytuacji finansowej. Jej wysokość ma wynieść 6,79 mln zł, a środki mają być przekazywane w transzach. Konkretne informacje na ten temat przekazał portal DziennikSport.com.pl.

Źródło pisze wprost, że zawarcie porozumienia ma zakończyć trudny okres dla Niebieskich, którzy w ostatnich miesiącach borykali się z problemami płynności finansowej. Mimo to klubowi udało się zachować stabilność na tyle, by regulować zobowiązania wobec piłkarzy. Co prawda zdarzały się niewielkie opóźnienia czy częściowe wypłaty. Niemniej jak podkreśla katowicki „Sport”, były one szybko wyrównywane i nie stanowiły podstaw do rozwiązywania kontraktów z winy klubu. Najczęściej dotyczyło to najlepiej opłacanych zawodników.

W kontekście dotacji szczegółowy harmonogram przelewów zostanie określony w umowie, ale Ruch już wkrótce może liczyć na znaczący zastrzyk gotówki. Nie tylko z tytułu samej dotacji, ale też wpływów z biletów z Meczu Mistrzów w Betclic 1. Lidze, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Frekwencja na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zapowiada się imponująco. Niewykluczone, że na trybunach zagości komplet publiczności i wpływy z tego tytułu mogą oscylować na poziomie mniej więcej 2,5 mln złotych, wyliczył DziennikSport.com.pl.

Powyższy wynik może być zatem o blisko milion wyższy niż przed rokiem, gdy spotkanie oglądało aż 53 293 widzów. Jak wskazuje źródło, różnica wynika przede wszystkim z wyższych cen biletów oraz zmienionej struktury sprzedaży wejściówek.