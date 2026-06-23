Ruch spełnia marzenie kibiców. Na to czekano od lat

21:49, 23. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów oddaje ważną decyzję w ręce kibiców. Fani wybiorą nowy wygląd autokaru 14-krotnego mistrza Polski, którego metamorfozę sfinansuje sponsor strategiczny STS.

Kibice Ruchu Chorzów
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Tego w Chorzowie oczekiwano od lat. Wreszcie nadszedł ten moment

Ruch Chorzów przygotował dla swoich sympatyków wyjątkową inicjatywę. Jak wynika z komunikatu prasowego, kibice mogą zdecydować o nowym wyglądzie klubowego autokaru. Głosowanie na jeden z trzech projektów przygotowanych przez klub potrwa do 26 czerwca, a zwycięska wersja zostanie zaprezentowana wraz z inauguracją nowego sezonu.

Metamorfozę pojazdu sfinansuje STS, sponsor strategiczny Niebieskich. To odpowiedź na oczekiwania fanów, którzy od lat zwracali uwagę na potrzebę odświeżenia jednej z wizytówek 14-krotnego mistrza Polski.

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– Zawsze zależało nam na tym, aby jako sponsor strategiczny wnosić realną wartość w codzienne życie klubu. Wiemy, jak długo społeczność czekała na nowy autokar, dlatego postanowiliśmy wyjść z propozycją sfinansowania tego projektu, a samą decyzję o jego finalnym wyglądzie oddać w ręce fanów – powiedział Paweł Sikora z STS-u.

Zadowolenia z projektu nie ukrywa także prezes Ruchu. – Nasz autokar to dla drużyny drugi dom podczas tysięcy kilometrów spędzanych w trasie, a dla kibiców jedna z wizytówek klubu. Bardzo doceniamy, że STS wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom – podkreślił Seweryn Siemianowski.

W akcję aktywnie zaangażowało się również stowarzyszenie Wielki Ruch. Jego prezes Bartosz Horodecki przypomniał, że kwestia nowego autokaru od lat była jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów kibiców.

To kolejny przykład niestandardowej współpracy STS z klubami piłkarskimi. W przeszłości podobne głosowania dotyczyły m.in. wyglądu tuneli stadionowych Pogoni Szczecin i Korony Kielce.

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