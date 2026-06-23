Ruch spełnia marzenie kibiców. Na to czekano od lat

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Tego w Chorzowie oczekiwano od lat. Wreszcie nadszedł ten moment

Ruch Chorzów przygotował dla swoich sympatyków wyjątkową inicjatywę. Jak wynika z komunikatu prasowego, kibice mogą zdecydować o nowym wyglądzie klubowego autokaru. Głosowanie na jeden z trzech projektów przygotowanych przez klub potrwa do 26 czerwca, a zwycięska wersja zostanie zaprezentowana wraz z inauguracją nowego sezonu.

Metamorfozę pojazdu sfinansuje STS, sponsor strategiczny Niebieskich. To odpowiedź na oczekiwania fanów, którzy od lat zwracali uwagę na potrzebę odświeżenia jednej z wizytówek 14-krotnego mistrza Polski.

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– Zawsze zależało nam na tym, aby jako sponsor strategiczny wnosić realną wartość w codzienne życie klubu. Wiemy, jak długo społeczność czekała na nowy autokar, dlatego postanowiliśmy wyjść z propozycją sfinansowania tego projektu, a samą decyzję o jego finalnym wyglądzie oddać w ręce fanów – powiedział Paweł Sikora z STS-u.

Zadowolenia z projektu nie ukrywa także prezes Ruchu. – Nasz autokar to dla drużyny drugi dom podczas tysięcy kilometrów spędzanych w trasie, a dla kibiców jedna z wizytówek klubu. Bardzo doceniamy, że STS wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom – podkreślił Seweryn Siemianowski.

Niebiescy, wybór należy do Was! 🔵



Wejdźcie na Facebooka Ruchu i oddajcie głos na projekt, który NAJBARDZIEJ przypada Wam do gustu, a my wspólnie z wspierającym nas @WielkiRuch i @stspolska, jako fundatorem metamorfozy autokaru, go zrealizujemy! 🤝🏻



➡️ https://t.co/VyiMlAkoeu… pic.twitter.com/Svk0jdeq3E — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 23, 2026

W akcję aktywnie zaangażowało się również stowarzyszenie Wielki Ruch. Jego prezes Bartosz Horodecki przypomniał, że kwestia nowego autokaru od lat była jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów kibiców.

To kolejny przykład niestandardowej współpracy STS z klubami piłkarskimi. W przeszłości podobne głosowania dotyczyły m.in. wyglądu tuneli stadionowych Pogoni Szczecin i Korony Kielce.