Rafał Gikiewicz trafi do 1. ligi?! Brat wszystko wyjaśnił

Rafał Gikiewicz ma zostać nowym bramkarzem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mówiło się o tym od jakiegoś czasu, ale informacje te potwierdził już brat bramkarza, Łukasz, w mediach społecznościowych.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Gikiewicz trafi do Pogoni Grodzisk Mazowiecki?

Rafał Gikiewicz to jeden z tych bramkarzy z naszego kraju, który na przestrzeni ostatnich lat utrzymywał wysoki poziom. Szczególnie miało to miejsce podczas jego występów w Bundeslidze, gdzie był jednym z lepszych graczy na swojej pozycji i rywalizował o miejsce, czy też powołanie, do reprezentacji Polski. Wówczas ta sztuka jednak mu się nie udała.

Po powrocie do Polski, a konkretnie do Widzewa Łódź, było już jednak różnie. Dlatego też ostatni czas spędził na ławce Zagłębia Lubin, gdzie musiał pochodzić się głównie z grą w rezerwach. Po sezonie Miedziowi podziękowali jednak doświadczonemu golkiperowi, który teraz jest blisko nowego klubu. Według informacji, które przekazał sam brat zainteresowanego, Łukasz Gikiewicz, w mediach społecznościowych, nowym klubem Rafała ma zostać Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej sam 38-latek potwierdzał fakt rozmów.

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Rafał Gikiewicz w minionym sezonie rozegrał w sumie sześć spotkań, w których raz zachował czyste konto. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ma blisko 100 spotkań. Drugie tyle rozegrał w 2. Bundeslidze, a 126 razy bronił barw zespołów na poziomie Bundesligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 75 tysięcy euro.

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