Lechia szuka nowego trenera. Wkrótce start przygotowań

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia nadal nie ma nowego trenera, poszukiwania trwają

Lechia Gdańsk po spadku z PKO Ekstraklasy stanęła w trudnym momencie. Wiadomo, że po degradacji początki przygotowań w każdym zespole bywają trudne, ale w przypadku ekipy z Trójmiasta jest wyjątkowo ciężko. Przede wszystkim chodzi o fakt, że nadal nie został wybrany nowy trener, choć przygotowania do sezonu na poziomie Betclic 1. ligi właśnie się rozpoczęły.

W ostatnim czasie media informowały, że Lechia intensywnie rozmawia z różnymi kandydatami na to stanowisko. Wśród nich był m.in. Dawid Szwarga czy Łukasz Piszczek, ale wszyscy dotychczasowi szkoleniowcy odmawiali przejęcia zespołu. Według informacji przekazanych przez „Dziennik Bałtycki” Paolo Urfer nie ma jednak zamiaru się poddać i nadal szuka nowego trenera. Tym razem opcją ma być już tylko zagraniczna kandydatura.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednocześnie przekazano, że rozpoczynające się w tym tygodniu przygotowania zespołu nadzorować i prowadzić będą Kevin Blackwell, a więc obecny dyrektor techniczny klubu oraz Krzysztof Brede. Ten drugi to wychowanek Lechii, który z klubem związany był jako piłkarz oraz trener. Pełnił rolę asystenta w sztabie Bogusława Kaczmarka oraz Michała Probierza. Samodzielnie prowadził zespoły Chojniczanki Chojnice oraz Podbeskidzia Bielsko-Biała. Te informacje udało nam się potwierdzić. Brede zgłosił bowiem gotować do pomocy zespołowi w trudnym momencie, ale nie jest przesądzone, że zostanie w drużynie na stałe.

Zobacz także: Ibrahimović doradził Lewandowskiemu. „Ma dwie opcje”