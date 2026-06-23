Napastnik odchodzi z Lechii Gdańsk. Oficjalnie

Lechia Gdańsk oficjalnie poinformował, że Dawid Kurminowski nie jest już zawodnikiem ich zespołu. Umowa napastnika została rozwiązana po spadku z PKO Ekstraklasy.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia poinformowała o odejściu Kurminowskiego

Lechia Gdańsk ma za sobą bardzo słaby sezon. Drużyna z Trójmiasta przez sporą część rozgrywek była zdecydowanie nad kreską, ale dramatyczna końcówka sprawiła, że zespół spadł z ligi. Warto jednak w tym miejscu dodać, że to głównie zasługa odjętych na początku kampanii pięciu punktów. Niemniej to już przeszłość i teraz wszyscy skupiają się na przygotowaniach do nowych wyzwań, już na pierwszoligowych boiskach.

Co prawda wciąż trwają poszukiwania nowego trenera, ale już przekazano pierwsze konkretne informacje na temat przyszłości jednego z zawodników. Lechia Gdańsk oficjalnie poinformowała, że Dawid Kurminowski nie jest już zawodnikiem zespołu. Jego kontraktu uległ rozwiązaniu po spadku z PKO Ekstraklasy przez zapisy, które były w umowie.

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Dawid Kurminowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na poziomie naszej elity ma 90 gier i 23 trafienia, które notował głównie dla Zagłębia Lubin. Przez kilka lat występował on także w zagranicznych ligach: w Danii oraz na Słowacji. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 27-latka na 250 tysięcy euro.

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