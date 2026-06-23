Warta Poznań buduje skład na Betclic 1. Ligę. Beniaminek w oficjalnym komunikacie przedstawił pierwsze decyzje kadrowe. Wiemy już, którzy zawodnicy zostaną w klubie, a którzy zmienią otoczenia.

Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Pierwsze decyzje kadrowe Warty Poznań

Warta Poznań zdołała wrócić na poziom Betclic 1. Ligi. Dotychczas szerokim echem odbiło się odejście Filipa Walusia do Arki Gdynia. We wtorek klub opublikował oficjalny komunikat, w którym poznaliśmy ważne decyzje kadrowe. Dowiedzieliśmy się, że przygodę w zespole ze stolicy Wielkopolski będą kontynuowali kariery Jan Niedzielski oraz Kacper Rychert.

Na dodatek Warta Poznań poinformowała o innych zawodnikach, którzy pozostaną w drużynie. Szeregi beniaminka Betclic 1. Ligi będą wciąż bronili Marcel Stefaniak, Michał Smoczyński, Mateusz Stanek i przechodzący rehabilitację Tomasz Wojcinowicz. Wcześniej klub przedłużył umowy z Kacprem Lepczyńskim oraz Szymonem Zalewskim.

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W zeszłym sezonie Warta Poznań miała w swoich szeregach zawodników wypożyczonych. W oficjalnym komunikacie dowiedzieliśmy się, że w klubie nie będą występowali Karol Dziedzic oraz Kacper Szymanek. Ten pierwszy wrócił już do Wisły Kraków, natomiast drugi z zawodników udał się do Motoru Lublin.

Warta Poznań nie zamierza także dokonywać zmian na ławce trenerskiej. Niedługo po wywalczeniu awansu klub przedłużył kontrakt z Maciejem Tokarczykiem, który będzie związany z Zielonymi do końca sezonu 2027/28.