Real Madryt zdecydował w sprawie transferu Tchouameniego

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt wiąże przyszłość z Tchouamenim. Nowa umowa w drodze

Władze Realu Madryt przygotowują się do rozpoczęcia rozmów z Aurelienem Tchouamenim w sprawie nowego kontraktu. Hiszpański gigant jest zdeterminowany, by zabezpieczyć przyszłość 25-letniego pomocnika na długie lata. Dzieje się to pomimo coraz większego zainteresowania ze strony Manchesteru United oraz Liverpoolu. Oba angielskie kluby miały już skontaktować się z reprezentantami Francuza, by wybadać jego sytuację przed letnim oknem.

Sam piłkarz nie wykazuje jednak chęci opuszczenia stolicy Hiszpanii. W obecnym sezonie stał się on fundamentem drugiej linii zespołu, a w liczbie występów w lidze ustępuje jedynie Federico Valverde.

Klub planuje przedłużyć obecną umowę zawodnika, która wygasa w 2028 roku. Florentino Perez zamierza dołożyć do środka pola więcej doświadczenia, zamiast wymieniać obecny trzon drużyny, w którym Tchouameni odgrywa kluczową rolę. Według źródeł portalu, ewentualne wzmocnienia w osobach Rodriego czy Alexisa Mac Allistera mają uzupełniać, a nie zastępować Francuza.

Negocjacje z pomocnikiem mają ruszyć w ciągu najbliższych miesięcy. Priorytetem klubu pozostaje jednak rozwiązanie kwestii kontraktu Viniciusa Juniora, który wchodzi w ostatnią fazę swojej umowy.

Co ciekawe, pozostanie Tchouameniego może wpłynąć na losy innych graczy. TEAMtalk sugeruje, że częścią długofalowej przebudowy składu może stać się odejście Eduardo Camavingi, który jest bliskim przyjacielem byłego gracza Monaco.