Wisła szykuje coś wyjątkowego. Kraków zaczyna żyć wydarzeniem

Wisła Kraków latem zmierzy się w spotkaniu towarzyskim z Wrexham. Mecz cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców. Klub poinformował o liczbie sprzedanych biletów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków przyciąga tłumy. Zapowiada się wyjątkowa atmosfera

Wisła Kraków rywalizuje aktualnie o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa prowadzona przez Mariusza Jopa jest na dobrej drodze do zrealizowania celu. Tymczasem utrzymuje się niezłe tempo sprzedaży biletów na spotkanie towarzyskie przeciwko Wrexham.

Mecz odbędzie się 11 lipca na Synerise Arena Kraków, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 15:00. Organizatorzy podkreślają, że będzie to coś więcej niż zwykły mecz towarzyski. Wydarzenie wpisuje się w obchody ważnego jubileuszu, który ma szczególne znaczenie dla całej społeczności związanej z klubem.

Jak przekazano za pośrednictwem klubowego konta w mediach społecznościowych, zainteresowanie rośnie z każdym dniem, a liczba sprzedanych wejściówek systematycznie się zwiększa. Jak na razie 12 tysięcy biletów znalazło swoich właścicieli. To pokazuje, że kibice chcą być częścią tego wydarzenia i wspólnie stworzyć wyjątkową atmosferę na trybunach.

Czas ucieka, a ten mecz to coś więcej niż tylko kolejne spotkanie. To ważny moment jubileuszu, który wspólnie tworzymy – z trybun, razem, jako jedna społeczność 🔥



▶️ https://t.co/TGaQFmxB9k pic.twitter.com/bWt4WmKv82 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 20, 2026

Spotkanie z Wrexham, klubem o rosnącej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko pod względem sportowym, ale także marketingowym. Dla Wisły będzie to okazja do zaprezentowania się przed szeroką publicznością oraz podkreślenia znaczenia jubileuszu.

Czas do meczu powoli się kurczy, a organizatorzy apelują do kibiców o szybkie decyzje zakupowe. Wszystko wskazuje na to, że trybuny Synerise Areny mogą wypełnić się do ostatniego miejsca, tworząc niezapomnianą oprawę tego wyjątkowego dnia.