Real Madryt wyczuł okazję. Celem gwiazdor Liverpoolu

Real Madryt jest zainteresowany sprowadzeniem Alexisa Mac Allistera. Hiszpański klub ma spore szanse na taki transfer, ponieważ 27-letni pomocnik wciąż nie dogadał się z Liverpoolem w sprawie nowego kontraktu - poinformowała strona Football Insider.

Real Madryt szuka na rynku nowego pomocnika. Hiszpański klub planuje wzmocnić środek pola po niesatysfakcjonującym sezonie. Przypomnijmy, że ekipa Królewskich odpadła już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w La Lidze ma sporą stratę do Barcelony. Zwiększenie rywalizacji w drugiej linii wydaje się rozsądnym krokiem, ponieważ to właśnie w tej formacji najbardziej widoczny jest spadek jakości w grze zespołu Los Blancos.

Według najnowszych doniesień brytyjskiego serwisu „Football Insider” na celowniku Realu Madryt znajduje się Alexis Mac Allister. Włodarze z Estadio Santiago Bernabeu od dłuższego czasu podziwiają 27-letniego piłkarza i uważnie monitorują jego sytuację.

Co więcej, gigant z La Ligi ma mieć realne szanse na pozyskanie Argentyńczyka. Jest to związane z faktem, że rozmowy Mac Allistera z Liverpoolem w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

44-krotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2023 roku, gdy trafił na Anfield Road za 42 miliony euro z Brighton & Hove Albion. W trwającej kampanii rozegrał 50 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 5 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia aktualnie doświadczonego pomocnika na około 80 milionów euro, co może stanowić poważne wyzwanie dla potencjalnych nabywców.