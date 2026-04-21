Wisła Kraków ogłosiła nowego sponsora. To znana marka

Wisła Kraków jest o krok od awansu do Ekstraklasy. W klubie liczą na dodatkowy zastrzyk finansowy i angaż nowych inwestorów. We wtorek ogłoszono natomiast nowego sponsora. To firma JD Sports.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła zmierza do Ekstraklasy

Wisła Kraków w ten weekend zrobiła kolejny krok do upragnionego awansu do Ekstraklasy. Choć wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów zakończył się remisem 1-1, goniące ją drużyny niespecjalnie się zbliżyły. Na pięć kolejek przed końcem sezonu ma dziesięć punktów przewagi nad trzecim Chrobrym Głogów. Celem na najbliższe tygodnie jest wygranie pierwszej ligi, o czym wspominali zarówno Jarosław Królewski, jak i trener Mariusz Jop.

W klubie trwają już poważne przygotowania do przyszłego sezonu, rozgrywanego najprawdopodobniej na poziomie Ekstraklasy. Wisła szuka dodatkowego finansowania, tak aby po awansie walczyć o coś więcej, a nie tylko utrzymanie. Pion sportowy konsekwentnie szuka zawodników z odpowiednią jakością, którzy będą pasować do stylu gry drużyny, a władze klubu rozmawiają z podmiotami, które mogą w niego zainwestować. Królewski wprost przyznał, że w grze są dwie opcje – polska oraz zagraniczna.

JD Sports nowym sponsorem Białej Gwiazdy

Podczas wtorkowej konferencji Wisła ogłosiła natomiast nowego sponsora. To firma JD Sports, z którą związano się do 2027 roku.

– Nawiązanie współpracy z JD Sports to dla nas ekstremalnie ważny i symboliczny moment. Do Wisły Kraków dołącza kolejna silna, międzynarodowa marka, co pokazuje, że klub jest wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem biznesowym dla firm myślących długoterminowo. Cieszy nas, że partnerzy o takiej skali dostrzegają potencjał Wisły – jej społeczności, zasięgów, historii i kierunku, w którym chcemy się rozwijać. To następny krok w konsekwentnym budowaniu nowoczesnego klubu, wokół którego gromadzą się marki chcące inwestować w ambitny projekt sportowy i marketingowy – przekazał prezes Królewski.