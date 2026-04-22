PSG wzięło pod lupę zawodnika spadkowicza Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ladislav Krejci na radarze Paris Saint-Germain

Ladislav Krejci będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym podczas nadchodzącego letniego okna. Jego klub – Wolverhampton Wanderers – spadł bowiem z Premier League do Championship. 27-letni stoper najprawdopodobniej nie będzie chciał występować na drugim poziomie rozgrywkowym, dlatego wszystko wskazuje na to, że zmieni otoczenie, gdy tylko otworzy się okienko. Sytuacja sportowa ekipy Wilków sprawia, że przyszłość defensora stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Krejci może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Poważne zainteresowanie czeskim zawodnikiem wykazuje bowiem Paris Saint-Germain. Trener paryskiej drużyny – Luis Enrique – liczy na zwiększenie rywalizacji w linii obrony swojego zespołu. Rosły defensor wydaje się bardzo ciekawym kandydatem do przeprowadzki na Parc des Princes, zwłaszcza że jego profil odpowiada wymaganiom hiszpańskiego szkoleniowca.

Kapitan reprezentacji Czech występuje w barwach drużyny The Wolves od sierpnia 2025 roku, gdy trafił na Molineux Stadium z Girony. Transakcja przybrała formę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za łącznie 30 milionów euro. W trwającej kampanii stoper rozegrał 32 mecze, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro, a zapłacenie takiej kwoty nie stanowiłoby większego problemu dla PSG.