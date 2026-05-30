Barcelona pod presją? Rashford jasno pokazuje swoje intencje

12:20, 30. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Mundo Deportivo

FC Barcelona wciąż może być kluczowym kierunkiem dla Marcusa Rashforda. Anglik liczy na pozostanie w klubie mimo transferowych ruchów i konkurencji, przekonuje "Mundo Deportivo".

fot. DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona nadal pozostaje priorytetem dla Marcusa Rashforda, który nie zamierza rezygnować z prób kontynuowania kariery w ekipie z Camp Nou. Jak informuje „Mundo Deportivo”, angielski skrzydłowy, przebywający ostatnio na wypożyczeniu z Manchesteru United, jest zdeterminowany, aby „wykorzystać wszystkie opcje” związane z pozostaniem w drużynie z La Liga.

Według źródła, Rashford bardzo dobrze odnalazł się w Barcelonie zarówno pod względem sportowym, jak i w szatni zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Zawodnik czuje się komfortowo w nowym środowisku i nie ukrywa, że chciałby kontynuować współpracę z hiszpańskim klubem, zamiast wracać do angielskiej ekipy.

„Mundo Deportivo” podkreśla, że 28-letni piłkarz nie jest zaniepokojony potencjalnymi ruchami transferowymi Barcelony, w tym transferem Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Rashford miał być świadomy, że klub planuje wzmocnienia w ofensywie i pojawienie się konkurencji nie zmienia jego podejścia do przyszłości.

Jak wynika z najnowszych informacji, Barcelona nie poinformowała jeszcze zawodnika o definitywnej rezygnacji z jego wykupu. To sprawia, że Rashford wciąż pozostaje w grze i jak podkreślają źródła „nie traci nadziei” na dalszą grę w barwach Blaugrany. W związku z tym nie rozważa on obecnie ofert innych klubów i skupia się wyłącznie na jednym scenariuszu.

