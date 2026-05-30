Mistrz świata zmienił klub. W hicie ligi ośmieszył go Pietuszewski

Nicolas Otamendi zmienia klubowe barwy. Mistrz świata z 2022 roku wraca do ojczyzny. Doświadczonego obrońcę w tym sezonie w hitowym spotkaniu ośmieszył Oskar Pietuszewski.

Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski i Nicolas Otamendi

Otamendi wraca do ojczyzny

Oskar Pietuszewski na długo zapamięta starcie Benfica – Porto. Reprezentant Polski w hitowym pojedynku Liga Portugal popisał się niesamowitą akcją. Jedną z „ofiar” efektownego rajdu nastoletniej gwiazdki Porto był Nicolas Otamendi, który w decydującym momencie stracił równowagę.

Dla reprezentanta Argentyny było to jedno z kilku ostatnich spotkań w koszulce ekipy z Lizbony. Kontrakt 38-latka nie zostanie przedłużony i po sześciu latach opuści on Estadio da Luz. We wrześniu 2020 roku Orły sprowadziły go z Manchesteru City za 15 milionów euro.

Teraz mistrz świata z 2022 roku odchodzi za darmo i przenosi się do drużyny z ojczyzny. Otamendi zasilił szeregi River Plate, a więc jednego największych klubów w Ameryce Południowej. Wychowanek Vélez Sarsfield podpisał kontrakt ważny do 31 grudnia 2027 roku. – Zawsze byłem kibicem River. Cała moja rodzina jest fanatyczna. Chciałem móc tam grać. Gdy ludzie spotykali mnie na ulicy to prosili, żebym poszedł do River – przyznał doświadczony defensor.