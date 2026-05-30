Premier League wzywa? Kamiński w centrum transferowych spekulacji

Jakub Kamiński może latem zmienić barwy klubowe. Informacje na ten temat przekazał Mateusz Borek, wskazując wprost kierunek, jaki może obrać reprezentant Polski.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

To może być jego wielki krok. Kamiński przyciąga uwagę z Anglii

Jakub Kamiński znalazł się w centrum transferowych spekulacji przed letnim oknem transferowym. Jak poinformował Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego, reprezentant Polski może otrzymać szansę gry w Premier League, a na stole ma leżeć poważna propozycja z jednego z angielskich klubów. Na ten moment nie ujawniono jednak, o który zespół chodzi, co tylko podgrzewa atmosferę wokół przyszłości skrzydłowego.

Według informacji źródła, w kontrakcie zawodnika ma znajdować się klauzula odstępnego wynosząca mniej więcej 20 milionów euro. To oznacza, że potencjalni zainteresowani nie muszą negocjować z Wolfsburgiem ani FC Koeln, a jedynie aktywować zapis w umowie, co może przyspieszyć ewentualny transfer.

Kamiński miniony sezon spędził na wypożyczeniu w ekipie z Kolonii, gdzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Rozegrał łącznie 34 spotkania w bundeslidze, zdobywając siedem bramek i notując pięć asyst. Jego forma była stabilna, a wpływ na grę ofensywną zespołu zauważalny przez cały sezon.

Skrzydłowy potwierdził również swoją dobrą dyspozycję w reprezentacji Polski. W ostatnich meczach kadry narodowej wpisał się na listę strzelców w starciach z Finlandią (3:1) oraz Holandią (1:1), co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność na rynku międzynarodowym.

Pojawiły się także wieści, że FC Koeln miało już zdecydować się na wykupienie zawodnika z Wolfsburga za około 5,5 miliona euro. Nie jest jednak wykluczone, że ruch ten był elementem szerszej strategii, zakładającej szybkie odsprzedanie Polaka z zyskiem.