Jest komunikat Zagłębia. Jeden z zawodników na dłużej

Zagłębie Lubin rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele, plasując się obecnie w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasa. Klub ogłosił natomiast ważny komunikat ws. jednego z graczy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Filip Kocaba przedłużył kontrakt z Zagłębiem

Zagłębie Lubin w trakcie trwającego sezonu jest jedną z rewelacji rozgrywek. Drużyna prowadzona przez trenera Leszek Ojrzyńskiego jest pozytywnym akcentem ligi. Tymczasem władze klubu zdecydowały się na konkretny ruch dotyczący jednego z piłkarzy.

„Filip Kocaba na dłużej w KGHM Zagłębiu Lubin! Nasz wychowanek parafował nową umowę, która obowiązuje do końca sezonu 2028/2029!” – brzmi wiadomość opublikowana w oficjalnych mediach klubu z Lubina.

Defensywny pomocnik to wychowanek Zagłębia, który do pierwszej drużyny Miedziowych dołączył w lutym 2022 roku. Kolejnym etapem rozwoju zawodnika było wypożyczenie do Arka Gdynia, gdzie piłkarz spędził jeden sezon. Z kolei 1 lipca minionego roku zawodnik ponownie broni barw Zagłębia.

Kocaba w tej kampanii wystąpił łącznie w 26 spotkaniach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył także jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził ponad 2100 minut.

Tymczasem w najbliższą sobotę drużyna z Lubina rozegra spotkanie w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie powalczy o swoje dwunaste zwycięstwo w tym sezonie. Do lidera rozgrywek, Lech Poznań, zespół traci cztery punkty. Potyczka z Radomiakiem rozpocznie się o godzinie 17:30. W pierwszym starciu w tej kampanii między drużynami górą byli Radomianie (3:1).