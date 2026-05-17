Śląsk odwrócił losy meczu i przypieczętował wielki cel [WIDEO]

22:11, 17. maja 2026
Luka Pawlik
Śląsk Wrocław odwrócił losy meczu z Polonią Bytom w ramach 33. kolejki Betclic 1. Ligi, wygrywając pewnie (3:1). Wojskowi przypieczętowali tym samym awans do PKO BP Ekstraklasy.

Polonia Bytom - Śląsk Wrocław
fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom - Śląsk Wrocław

Śląsk dopiął swego. Polonia odarta ze złudzeń

Śląsk Wrocław do ostatniego niedzielnego starcia na zapleczu PKO BP Ekstraklasy przystępował z jasnym celem, aby postawić kropkę nad „i” przy awansie do elity. Wojskowi mieli zatem plan, aby pokonać Polonię Bytom i zrewanżować się za porażkę z rundy jesiennej (2:3). Niebiesko-czerwoni jednak wciąż marzyli o tym, aby znaleźć się w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi na koniec rundy zasadniczej. W związku z tym rywalizacja na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej zapowiadała się ciekawie.

W pierwszych fragmentach rywalizacji do głosu doszli zawodnicy gości. Już w drugiej minucie próbę zdobycia bramki podjął Michał Rosiak. Chociaż zawodnik zrobił wszystko, co w jego mocy, Wojciech Banasik ostatecznie nie dał się pokonać. Ogólnie pierwsza połowa nie była szczególnie ciekawym widowiskiem.

Kibice gospodarzy doczekali się w niej gola. Polonia objęła prowadzenie w 36. minucie po uderzeniu Tomasza Gajdy z rzutu wolnego. 30-latek urodzony w Opolu zdobył swoją piątą bramkę w tej kampanii, popisując się fantastycznym uderzeniem. Ostatecznie na przerwę Bytomianie udali się z prowadzeniem.

WKS ponownie w PKO BP Ekstraklasie

Radość w szeregach gospodarzy z korzystnego wyniku trwała tylko do 53. minuty. Wówczas na listę strzelców wpisał się Przemysław Banaszak, który wykorzystał podanie od Piotra Samca-Talara. Wcześniej kapitan WKS odebrał piłkę Gajdzie. Tym samym goście wrócili do gry i nie zamierzali się zatrzymywać.

Ozdobą rywalizacji na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej była natomiast sytuacja z 59 minuty. Rosiak zdecydował się wówczas najpewniej na centrę w pole karne rywali. Finalnie wyszedł jednak z tego strzał, z którym nie poradził sobie golkiper Bytomian i ekipa z Wrocławia objęła prowadzenie.

Rezultat rywalizacji został ustalony w 76. minucie. Najskuteczniejszy gracz ekipy z Wrocławia zdobył drugą bramkę. Wojskowi dzięki trafieniu Banaszaka wygrali różnicą dwóch goli (3:1). Tym samym ekipa Ante Simundzy przypieczętowała swój awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wrocławianie wracają do PKO BP Ekstraklasy po zaledwie roku spędzonym na zapleczu elity.

Polonia Bytom – Śląsk Wrocław 1:3 (1:0)
1:0 Tomasz Gajda 36′
1:1 Przemysław Banaszak 53′
1:2 Michał Rosiak 59′
1:3 Przemysław Banaszak 76′ (k.)

