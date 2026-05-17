Wiadomo, na kogo trafi wicemistrz Polski w eliminacjach Ligi Mistrzów

Wiadomo już, na jakiego rywala może trafić wicemistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wybór zawęził się do trzech rywali, a w określonych przypadkach, może być tylko dwóch potencjalnych rywali.

Górnik, Jagiellonia i Raków walczą o wicemistrzostwo Polski

Wciąż nie mamy pewności, kto zostanie wicemistrzem Polski. Obecnie najwięcej szans ma na to Górnik Zabrze. Trójkolorowi przed ostatnią kolejką ligową mają wszystko we własnych nogach. Jeśli wygrają z Radomiakiem to osiągną cel. W grze pozostaje też Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Zagłębiem Lubin oraz Raków Częstochowa, który podejmie Arkę Gdynia. Wszystko wyjaśni się w sobotę, 23 maja.

Wicemistrz Polski w kolejnym sezonie weźmie udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy i będzie rywalizował w ścieżce tak zwanej niemistrzowskiej. Piotr Klimek w serwisie X poinformował, że rywalami polskiego zespołu na tym etapie będzie ktoś z czwórki Fenerbahce, Olympiakos Pireus, Bodo/Glimt lub Sturm Graz.

– Jeżeli Aston Villa wygra środowy finał Ligi Europy oraz skończy na 4. miejscu w Premier League, wicemistrz Polski pod koniec lipca zagra z Sturmem lub Fenerbahce (losowanie 17.06) Jeżeli przegra LE lub skończy piąta, wicemistrz Polski losuje rywala z trio Fenerbahce, Olympiakos, Bodo/Glimt – napisał Piotr Klimek.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jeśli Polski zespół zdołałby awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów to jednocześnie zapewni sobie też udział w fazie ligowej Ligi Europy w przypadku przegranej. Zespół na tym etapie bowiem „nie spada” do kolejnej rundy kwalifikacji.

Natomiast w przypadku przegranej w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów trafi do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. To pokazuje, o jak wysoką stawkę walczą Górnik, Jagiellonia oraz Raków Częstochowa.