Wiadomo, na kogo trafi wicemistrz Polski w eliminacjach Ligi Mistrzów

21:33, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Wiadomo już, na jakiego rywala może trafić wicemistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wybór zawęził się do trzech rywali, a w określonych przypadkach, może być tylko dwóch potencjalnych rywali.

Wciąż nie mamy pewności, kto zostanie wicemistrzem Polski. Obecnie najwięcej szans ma na to Górnik Zabrze. Trójkolorowi przed ostatnią kolejką ligową mają wszystko we własnych nogach. Jeśli wygrają z Radomiakiem to osiągną cel. W grze pozostaje też Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Zagłębiem Lubin oraz Raków Częstochowa, który podejmie Arkę Gdynia. Wszystko wyjaśni się w sobotę, 23 maja.

Wicemistrz Polski w kolejnym sezonie weźmie udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy i będzie rywalizował w ścieżce tak zwanej niemistrzowskiej. Piotr Klimek w serwisie X poinformował, że rywalami polskiego zespołu na tym etapie będzie ktoś z czwórki Fenerbahce, Olympiakos Pireus, Bodo/Glimt lub Sturm Graz.

– Jeżeli Aston Villa wygra środowy finał Ligi Europy oraz skończy na 4. miejscu w Premier League, wicemistrz Polski pod koniec lipca zagra z Sturmem lub Fenerbahce (losowanie 17.06) Jeżeli przegra LE lub skończy piąta, wicemistrz Polski losuje rywala z trio Fenerbahce, Olympiakos, Bodo/Glimt – napisał Piotr Klimek.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jeśli Polski zespół zdołałby awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów to jednocześnie zapewni sobie też udział w fazie ligowej Ligi Europy w przypadku przegranej. Zespół na tym etapie bowiem „nie spada” do kolejnej rundy kwalifikacji.

Natomiast w przypadku przegranej w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów trafi do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. To pokazuje, o jak wysoką stawkę walczą Górnik, Jagiellonia oraz Raków Częstochowa.