Vinicius dał wygraną Realowi Madryt w prestiżowym meczu [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real wywozi z Sewilli komplet punktów

W niedzielny wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Sevillą a Realem Madryt w ramach 37. kolejki La Ligi. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku była ekipa ze stolicy Hiszpanii, choć drużyna z Andaluzji postawiła bardzo trudne warunki. Mimo różnicy potencjału oba zespoły stworzyły wyrównane widowisko, a kibice mogli oglądać zaciętą rywalizację przez pełne 90 minut. Gospodarze długo skutecznie odpierali ataki gości i nie zamierzali łatwo oddać punktów.

W meczu padła tylko jedna bramka, która ostatecznie przesądziła o zwycięstwie Realu Madryt. Już w 15. minucie prowadzenie przyjezdnym zapewnił Vinicius Junior. Brahim Diaz zagrał piłkę w pole karne do Kyliana Mbappe, a francuski napastnik przytomnie odegrał ją do Brazylijczyka. Skrzydłowy zespołu Los Blancos oddał precyzyjny strzał, nie dając żadnych szans Odysseasowi Vlachodimosowi. Jak się później okazało, było to jedyne trafienie w całym spotkaniu.

Ostatecznie Real Madryt pokonał Sevillę 1:0 w wyjazdowym meczu 37. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Drużyna Królewskich ma obecnie na swoim koncie 83 punkty i jest już pewna zakończenia sezonu na drugim miejscu w tabeli La Ligi. Z kolei ekipa Czerwono-Białych z dorobkiem 43 oczek zajmuje 13. pozycję, dzięki czemu nie musi martwić się o utrzymanie w elicie. Do końca aktualnej kampanii pozostała już tylko jedna kolejka.

Sevilla – Real Madryt 0:1 (0:1)

0:1 Vinicius Junior