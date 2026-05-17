Raphinha z efektownym golem. Prosto z rzutu wolnego! [WIDEO]

22:11, 17. maja 2026 23:11, 17. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona w świetnym stylu rozpoczęła strzelanie w pojedynku z Realem Betis. Znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Raphinha.

Raphinha (FC Barcelona - Real Betis)
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Raphinha (FC Barcelona - Real Betis)

Barcelona z cudowną bramką

Barcelona nie musiała, ale mogła i chciała. Podobnie jak Betis – obie ekipy już przed tą kolejką wiedziały, jakie miejsca zajmą na koniec sezonu. Jednak Dumie Katalonii zależało nieco bardziej, choćby ze względu na grę przed własną publicznością i pożegnanie Roberta Lewandowskiego.

W 28. minucie Blaugrana dopięła swego i wyszła na prowadzenie. Sędzia podyktował rzut wolny dla gospodarzy, a do piłki ustawionej na 18. metrze podszedł Raphinha. Reprezentant Brazylii zdecydował się na bezpośredni strzał i to był doskonały wybór.

Alvaro Valles spodziewał się strzału nad murem i przy swoim lewym słupku. Natomiast 29-latek postanowił przymierzyć przy przeciwnej stronie i w ten sposób całkowicie zaskoczył golkipera z Sewilli.

Bramkarz gości zareagował w ostatniej chwili, ale nie był w stanie zatrzymać celnego uderzenia Raphinhii. W ten sposób Barcelona otworzyła wynik niedzielnej rywalizacji i korzystny rezultat utrzymała do końca pierwszej połowy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości