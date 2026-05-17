Legia wciąż może to zrobić. Takie ma dziś szanse na puchary

Legia Warszawa wciąż liczy się w walce o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie, razem z Zagłębiem Lubin oraz GKS-em Katowice. Wyliczono szansę na sukces każdej z drużyn.

Legia nadal marzy o europejskich pucharach

Legia Warszawa przez pewien czas znajdowała się w okolicach strefy spadkowej PKO Ekstraklasy. Jednak znacznie lepsza druga runda rozgrywek, przyjście Marka Papszuna oraz nieprzewidywalność w obecnym sezonie sprawiła, że stołeczny klub nadal liczy się w walce o piąte miejsce i możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Szczęśliwy dla Legii Warszawa będzie jednak tylko jeden scenariusz. Zespół Marka Papszuna musi wygrać z Motorem Lublin oraz liczyć, że Zagłębie Lubin nie wygra z Jagiellonią Białystok, a także GKS Katowice polegnie w rywalizacji z Pogonią Szczecin. Taki zestaw wyników w 34. kolejce da Wojskowym awans do europejskich pucharów.

Jak widać, jest kilka zależności, które zdecydują o piątym miejscu na koniec sezonu. Nie wszystko zależy od Legii Warszawa i tylko GKS Katowice może patrzeć tylko na siebie, bo jeśli wygra w Szczecinie to utrzyma obecne miejsce i wywalczy awans bez oglądania się na rywali.

Profil Football Meets Data w serwisie „X” wyliczył procentowe szanse na sukces każdej z drużyn. I tak wyszło, że GKS Katowice ma aż 66% szans na piąte miejsce, Legia Warszawa 18%, a Zagłębie Lubin 16%.

Z kolei według Pawła Mogielnickiego, który również opublikował swoje wyliczenia w serwisie X wyszło nieco inaczej. Faworytem jest oczywiście GKS z 61,2% szans. Drugie jest natomiast Zagłębie, które ma 23,3%, a w najtrudniejszej sytuacji jest Legia, która ma 15,5% szans.