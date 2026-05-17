ŁKS Łódź zatrzymał ważnego piłkarza. Kontrakt przedłużony

Koki Hinokio będzie kontynuował swoją karierę w ŁKS-ie Łódź. 25-letni ofensywny pomocnik właśnie przedłużył kontrakt z polskim klubem do 30 czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Koki Hinokio

Oficjalnie: Koki Hinokio na dłużej w ŁKS-ie Łódź

ŁKS Łódź poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o podpisaniu nowego kontraktu z Kokim Hinokio. Pierwszoligowy klub skorzystał z opcji przedłużenia umowy z 25-letnim ofensywnym pomocnikiem, który jest kluczowym elementem zespołu prowadzonego przez Grzegorza Szokę. Dotychczasowe porozumienie między stronami obowiązywało jedynie do końca obecnego sezonu, natomiast odświeżony kontrakt będzie ważny do 30 czerwca 2027 roku.

– Koki jest bardzo ważnym ogniwem naszej drużyny i zawodnikiem, który dobrze odnajduje się w modelu pracy trenera Grzegorza Szoki. Dla nas była to naturalna oraz oczywista decyzja – powiedział Radosław Mozyrko, pełniący rolę dyrektora sportowego ŁKS-u. Hinokio reprezentuje barwy łódzkiej ekipy od stycznia 2025 roku, kiedy trafił do zespołu Rycerzy Wiosny za nieujawnioną kwotę ze Stali Mielec. Wcześniej japoński piłkarz występował również w Zagłębiu Lubin oraz Stomilu Olsztyn.

Drużyna dowodzona przez Grzegorza Szokę ma na swoim koncie 51 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, walcząc o udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że ŁKS Łódź swój mecz w tej serii gier rozegra dopiero jutro, mierząc się z Puszczą Niepołomice. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 18 maja, na godzinę 18:00.