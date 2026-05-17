Barcelona – Betis: to wyjściowe jedenastki
Przed niedzielnym pojedynkiem z Betisem już wiemy, że Barcelona sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, a Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu rozstanie się z Blaugraną. Hansi Flick przygotował specjalny plan na jego występ. W związku z tym reprezentant Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce. Natomiast Wojciech Szczęsny tym razem znalazł się na ławce rezerwowych.
Duma Katalonii przystąpi do tego pojedynku z tercetem ofensywnym złożonym z Raphinhii, Lewandowskiego i Fermina Lopeza. Natomiast o sile ataku rywali będą stanowili Abde Ezzalzouli, Giovani Lo Celso i Antony.
Barcelona: Joan Garcia – Joao Cancelo, Gavi, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Fermin Lopez, Gerard Martin, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia
Betis: Valles, Amrabat, Antony, Belllerin, Deossa, Ezzalzouli, Fidalgo, Firpo, Gomez, Lo Celso, Natan