Barcelona - Betis to spotkanie w przedostatniej kolejce La Liga. Znamy oficjalne składy na ten mecz. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny już wiedzą, czy zagrają od pierwszych minut.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Barcelona – Betis: to wyjściowe jedenastki

Przed niedzielnym pojedynkiem z Betisem już wiemy, że Barcelona sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, a Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu rozstanie się z Blaugraną. Hansi Flick przygotował specjalny plan na jego występ. W związku z tym reprezentant Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce. Natomiast Wojciech Szczęsny tym razem znalazł się na ławce rezerwowych.

Duma Katalonii przystąpi do tego pojedynku z tercetem ofensywnym złożonym z Raphinhii, Lewandowskiego i Fermina Lopeza. Natomiast o sile ataku rywali będą stanowili Abde Ezzalzouli, Giovani Lo Celso i Antony.

Barcelona: Joan Garcia – Joao Cancelo, Gavi, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Fermin Lopez, Gerard Martin, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia

Lewandowski starts in his farewell match at Spotify Camp Nou 🤜🤛#BarçaBetis pic.twitter.com/GuZFI15lLt — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

Betis: Valles, Amrabat, Antony, Belllerin, Deossa, Ezzalzouli, Fidalgo, Firpo, Gomez, Lo Celso, Natan