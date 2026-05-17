Borussia Dortmund interesuje się francuskim defensorem

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Dayann Methalie na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund zakończyła sezon na drugim miejscu w tabeli Bundesligi, zdobywając 73 punkty i ustępując jedynie Bayernowi Monachium. Drużyna BVB zrealizowała więc podstawowy cel, jakim był awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Władze klubu z Zagłębia Ruhry mają jednak znacznie większe ambicje, a mianowicie w następnej kampanii chcą poważnie powalczyć o mistrzostwo Niemiec. Z tego powodu Borussia planuje aktywnie działać podczas nadchodzącego letniego okna transferowego.

W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Signal Iduna Park łączeni byli między innymi Eduardo Camavinga, Bradley Barcola czy Nick Woltemade. Niewykluczone jednak, że Borussia postawi również na mniej oczywiste nazwisko i spróbuje sprowadzić Dayanna Methalie. Jak poinformowano we francuskim programie „Telefoot”, dortmundczycy od dłuższego czasu obserwują 20-letniego lewego obrońcę Tuluzy, który imponuje wysoką formą w Ligue 1. Niemcy widzą w nim zawodnika z dużym potencjałem na przyszłość.

Mierzący 188 centymetrów boczny defensor, którym interesuje się również Aston Villa, rozegrał w trwającym sezonie 30 spotkań, zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty, pomagając swojej drużynie utrzymać się w tamtejszej ekstraklasie. Dayann Methalie jest wychowankiem Tuluzy i całą dotychczasową karierę spędził właśnie w tym klubie. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie młodego francuskiego piłkarza na około 15 milionów euro.