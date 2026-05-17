Borussia Dortmund interesuje się francuskim defensorem

21:14, 17. maja 2026 22:02, 17. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Telefoot

Borussia Dortmund obserwuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień składu. Uwagę niemieckiego klubu przykuł Dayann Methalie - poinformowano w programie Telefoot.

Niko Kovac - trener Borussii Dortmund
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Dayann Methalie na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund zakończyła sezon na drugim miejscu w tabeli Bundesligi, zdobywając 73 punkty i ustępując jedynie Bayernowi Monachium. Drużyna BVB zrealizowała więc podstawowy cel, jakim był awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Władze klubu z Zagłębia Ruhry mają jednak znacznie większe ambicje, a mianowicie w następnej kampanii chcą poważnie powalczyć o mistrzostwo Niemiec. Z tego powodu Borussia planuje aktywnie działać podczas nadchodzącego letniego okna transferowego.

W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Signal Iduna Park łączeni byli między innymi Eduardo Camavinga, Bradley Barcola czy Nick Woltemade. Niewykluczone jednak, że Borussia postawi również na mniej oczywiste nazwisko i spróbuje sprowadzić Dayanna Methalie. Jak poinformowano we francuskim programie „Telefoot”, dortmundczycy od dłuższego czasu obserwują 20-letniego lewego obrońcę Tuluzy, który imponuje wysoką formą w Ligue 1. Niemcy widzą w nim zawodnika z dużym potencjałem na przyszłość.

Mierzący 188 centymetrów boczny defensor, którym interesuje się również Aston Villa, rozegrał w trwającym sezonie 30 spotkań, zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty, pomagając swojej drużynie utrzymać się w tamtejszej ekstraklasie. Dayann Methalie jest wychowankiem Tuluzy i całą dotychczasową karierę spędził właśnie w tym klubie. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie młodego francuskiego piłkarza na około 15 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości