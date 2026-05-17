Wieczysta Kraków jednak w Ekstraklasie?! Duże zmiany w klubie

Wieczysta Kraków nie składa broni w walce o Ekstraklasę. Po rozbiciu Stali Rzeszów jest pewna gry w barażach, a do tego wciąż ma szanse na wyprzedzenie Śląska Wrocław. Piotr Rzepecki na łamach portalu Meczyki.pl przekazuje, że klub przeprowadza wielkie zmiany.

Wieczysta walczy o Ekstraklasę. Dostanie licencję

Wieczysta Kraków w sobotni wieczór rozbiła Stal Rzeszów aż 5-1 i umocniła się na trzecim miejscu w tabeli pierwszej ligi. Zapewniła już sobie udział w barażach, a do tego wciąż może przeskoczyć ekipę Śląska Wrocław i zająć drugą lokatę. Od kilku tygodni wokół klubu jest bardzo gorąco, a to za sprawą potencjalnego odejścia Wojciecha Kwietnia, który jest zainteresowany wejściem do Wisły Kraków. Gdyby do tego doszło, Wieczysta najprawdopodobniej wróciłaby do trzeciej ligi i na tym poziomie występowałaby w kolejnym sezonie.

Niepewna przyszłość z pewnością nie pomaga zawodnikom, którzy przecież są blisko awansu do Ekstraklasy. Wysokie zwycięstwo nad Stalą Rzeszów sugeruje natomiast, że coś powoli się wyjaśnia. Potwierdził to Piotr Rzepecki, który na łamach portalu Meczyki.pl poinformował, że Wieczysta skutecznie odwołała się od decyzji Komisji Licencyjnej i będzie mogła zagrać w Ekstraklasie. Pierwotnie nie otrzymała licencji, bowiem wymogiem jest funkcjonowanie jako spółka akcyjna, a Wieczysta się w nią nie przekształciła.

Ten problem miał już zostać rozwiązany, wobec czego Wieczysta dostanie zielone światło na grę w kolejnym sezonie Ekstraklasy. Podziałało to mobilizująco na zawodników, którzy chcą wywalczyć awans, najprawdopodobniej poprzez baraże.

To w dalszym ciągu nie przesądza, co latem stanie się z Wieczystą. Rozstrzygnie się to dopiero po sezonie – wówczas zapadnie ostateczna decyzja ws. przejścia Kwietnia do Wisły Kraków.