Wielkie emocje w STS Pucharze Polski. Wtedy poznamy pary 1/16 finału

Nadchodzi wielkie losowanie STS Pucharu Polski
STS Puchar Polski ma już pełny zestaw uczestników 1/16 finału. Stawkę uzupełniła Polonia Bytom, która we wtorkowym spotkaniu pokonała rezerwy Widzewa Łódź 2:1. Tym samym poznaliśmy wszystkie zespoły, które pozostają w walce o krajowy puchar.
Losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w czwartek, 17 września, o godzinie 14:00. Ceremonia zostanie przeprowadzona w siedzibie Telewizji Polskiej, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.
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W 1/16 finału zobaczymy 11 przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy, 11 klubów Betclic 1. ligi, osiem drużyn z Betclic 2. Ligi oraz dwa zespoły z Betclic 3. Ligi.
Uczestnicy 1/16 finału STS Pucharu Polski
PKO BP Ekstraklasa:
- Radomiak Radom
- Piast Gliwice
- Motor Lublin
- Wisła Płock
- Korona Kielce
- Śląsk Wrocław
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Jagiellonia Białystok
- Raków Częstochowa
- GKS Katowice
Betclic 1. Liga:
- Pogoń Siedlce
- Puszcza Niepołomice
- Odra Opole
- Lechia Gdańsk
- Stal Rzeszów
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza
- Polonia Warszawa
- Ruch Chorzów
- Chrobry Głogów
- Arka Gdynia
- Polonia Bytom
Betclic 2. Liga:
- Podhale Nowy Targ
- Śląsk II Wrocław
- Olimpia Grudziądz
- Górnik Łęczna
- Znicz Pruszków
- Sokół Kleczew
- Avia Świdnik
- GKS Tychy
Betclic 3. Liga:
- Siarka Tarnobrzeg
- Polonia Środa Wielkopolska
W tej fazie do rywalizacji przystępują również tegoroczni uczestnicy europejskich pucharów, którzy wcześniej nie brali udziału w rozgrywkach. Wśród nich są Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.