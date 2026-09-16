Wielkie emocje w STS Pucharze Polski. Wtedy poznamy pary 1/16 finału

22:33, 16. września 2026 22:59, 16. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

STS Puchar Polski wkracza w kolejną fazę rywalizacji. Znamy już komplet 32 drużyn, które powalczą o awans do 1/8 finału. Sprawdź, kiedy odbędzie się losowanie par II rundy.

Puchar Polski
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fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Puchar Polski

Nadchodzi wielkie losowanie STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski ma już pełny zestaw uczestników 1/16 finału. Stawkę uzupełniła Polonia Bytom, która we wtorkowym spotkaniu pokonała rezerwy Widzewa Łódź 2:1. Tym samym poznaliśmy wszystkie zespoły, które pozostają w walce o krajowy puchar.

Losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w czwartek, 17 września, o godzinie 14:00. Ceremonia zostanie przeprowadzona w siedzibie Telewizji Polskiej, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.

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W 1/16 finału zobaczymy 11 przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy, 11 klubów Betclic 1. ligi, osiem drużyn z Betclic 2. Ligi oraz dwa zespoły z Betclic 3. Ligi.

Uczestnicy 1/16 finału STS Pucharu Polski

PKO BP Ekstraklasa:

  • Radomiak Radom
  • Piast Gliwice
  • Motor Lublin
  • Wisła Płock
  • Korona Kielce
  • Śląsk Wrocław
  • Lech Poznań
  • Górnik Zabrze
  • Jagiellonia Białystok
  • Raków Częstochowa
  • GKS Katowice

Betclic 1. Liga:

  • Pogoń Siedlce
  • Puszcza Niepołomice
  • Odra Opole
  • Lechia Gdańsk
  • Stal Rzeszów
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza
  • Polonia Warszawa
  • Ruch Chorzów
  • Chrobry Głogów
  • Arka Gdynia
  • Polonia Bytom

Betclic 2. Liga:

  • Podhale Nowy Targ
  • Śląsk II Wrocław
  • Olimpia Grudziądz
  • Górnik Łęczna
  • Znicz Pruszków
  • Sokół Kleczew
  • Avia Świdnik
  • GKS Tychy

Betclic 3. Liga:

  • Siarka Tarnobrzeg
  • Polonia Środa Wielkopolska

W tej fazie do rywalizacji przystępują również tegoroczni uczestnicy europejskich pucharów, którzy wcześniej nie brali udziału w rozgrywkach. Wśród nich są Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.

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