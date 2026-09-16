Wielkie emocje w STS Pucharze Polski. Wtedy poznamy pary 1/16 finału

STS Puchar Polski wkracza w kolejną fazę rywalizacji. Znamy już komplet 32 drużyn, które powalczą o awans do 1/8 finału. Sprawdź, kiedy odbędzie się losowanie par II rundy.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Puchar Polski

Nadchodzi wielkie losowanie STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski ma już pełny zestaw uczestników 1/16 finału. Stawkę uzupełniła Polonia Bytom, która we wtorkowym spotkaniu pokonała rezerwy Widzewa Łódź 2:1. Tym samym poznaliśmy wszystkie zespoły, które pozostają w walce o krajowy puchar.

Losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w czwartek, 17 września, o godzinie 14:00. Ceremonia zostanie przeprowadzona w siedzibie Telewizji Polskiej, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.

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W 1/16 finału zobaczymy 11 przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy, 11 klubów Betclic 1. ligi, osiem drużyn z Betclic 2. Ligi oraz dwa zespoły z Betclic 3. Ligi.

Uczestnicy 1/16 finału STS Pucharu Polski

PKO BP Ekstraklasa:

Radomiak Radom

Piast Gliwice

Motor Lublin

Wisła Płock

Korona Kielce

Śląsk Wrocław

Lech Poznań

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa

GKS Katowice

Betclic 1. Liga:

Pogoń Siedlce

Puszcza Niepołomice

Odra Opole

Lechia Gdańsk

Stal Rzeszów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Polonia Warszawa

Ruch Chorzów

Chrobry Głogów

Arka Gdynia

Polonia Bytom

Betclic 2. Liga:

Podhale Nowy Targ

Śląsk II Wrocław

Olimpia Grudziądz

Górnik Łęczna

Znicz Pruszków

Sokół Kleczew

Avia Świdnik

GKS Tychy

Betclic 3. Liga:

Siarka Tarnobrzeg

Polonia Środa Wielkopolska

W tej fazie do rywalizacji przystępują również tegoroczni uczestnicy europejskich pucharów, którzy wcześniej nie brali udziału w rozgrywkach. Wśród nich są Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.