Fornalik wskazał problem po derbach z Polonią. „To poniżej pasa”

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik zabrał głos po derbach

Ruch Chorzów wywiózł z Bytomia jeden punkt. Chociaż piątkowe Najstarsze Derby Śląska nie przyniosły kibicom żadnego gola. Spotkanie zakończyło się rezultatem 0:0, a po ostatnim gwizdku Waldemar Fornalik nie ograniczył się wyłącznie do oceny boiskowych wydarzeń.

Szkoleniowiec Niebieskich zwrócił uwagę przede wszystkim na wymagające warunki, w jakich jego drużyna musiała rywalizować. – Na pewno trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowaną drużynę Polonii, która bardzo dobrze czuje się na swoim boisku. Myślę, że drużyny, które tu przyjeżdżają, mają sporo problemów, żeby szybko dopasować się do tego, na jakiej nawierzchni się gra. W pierwszej połowie zagraliśmy nie najlepszy mecz, albo Polonia zagrała bardzo dobry. Z kolei w drugiej połowie już zawiązało się kilka akcji z naszej strony – rzekł trener w trakcie konferencji prasowej opublikowanej na kanale Ruch TV.

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W dalszej części wypowiedzi trener Niebieskich przeszedł do sytuacji, która wyraźnie go zirytowała. Chodziło o rozmieszczenie piłek przy boisku i możliwość szybkiego wznowienia gry przez jego zespół.

– Szanujemy ten punkt zdobyty na trudnym terenie, z trudnym przeciwnikiem. To punkt wywalczony i nie zapominajmy, że to są derby i te derby zawsze mają taki swój dodatkowy smaczek. Kończąc, chciałbym tu tylko wrzucić taki kamyczek do ogródka organizatorów, klubu. Nie róbmy takich rzeczy, to poniżej pasa, aby brakowało piłek za naszą bramką, a przy bramce Polonii te piłki były. Pomimo kilkukrotnego apelu nie było szans, by te piłki się pojawiały, byśmy mogli szybko wznawiać grę. To tak na marginesie – podkreślił Fornalik

Ruch po piątkowym remisie ma na koncie 12 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Kolejnym rywalem Niebieskich będzie ŁKS Łódź. To spotkanie odbędzie się 11 października o godzinie 14:30.