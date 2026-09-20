Juventus – Atalanta: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (20.09.2026)

Juventus w piątej kolejce Serie A podejmie na własnym stadionie Atalantę. Spotkanie zapowiada się jako jedno z ciekawszych starć we Włoszech. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

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Juventus – Atalanta: gdzie oglądać na żywo?

Juventus i Atalanta zmierzą się w niedzielę 20 września w ramach piątej kolejki Serie A. Pierwszy gwizdek na Allianz Stadium zaplanowano na godzinę 18:00.

Będzie to rywalizacja dwóch zespołów, które mają wysokie ambicje w obecnym sezonie. Juventus po czterech kolejkach pozostaje w czołówce tabeli. Chociaż przed tygodniem doznał pierwszej ligowej porażki, przegrywając z Sassuolo (2:3). Atalanta również zanotowała ostatnio potknięcia i będzie chciała wrócić na zwycięską ścieżkę.

Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsce na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Transmisja rozpocznie się o godzinie 18:00.

Juventus – Atalanta: transmisja na żywo za darmo

Juventus przystąpi do meczu po bolesnej porażce z Sassuolo. Turyńczycy prowadzili w tym spotkaniu, ale ostatecznie stracili decydującego gola w doliczonym czasie gry. Dla zawodników Starej Damy będzie to zatem okazja do szybkiej odpowiedzi i powrotu na zwycięską ścieżkę.

Atalanta również nie może być w pełni zadowolona z ostatnich wyników. Drużyna z Bergamo po dobrym początku sezonu zanotowała potknięcia w dwóch poprzednich kolejkach. Tym samym na Allianz Stadium czeka ją wymagające zadanie, ponieważ Juventus będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska.

W obu zespołach znajdują się zawodnicy dobrze znani polskim kibicom. W szeregach Juventusu występuje Kamil Grabara, natomiast barw Atalanty broni Nicola Zalewski.

Juventus – Atalanta: transmisja w tv

Transmisję telewizyjną meczu Juventus – Atalanta będzie można oglądać na dwóch antenach. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 20 września o godzinie 18:00. Na stacji Eleven Sports 1 rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

Juventus – Atalanta: transmisja online

Spotkanie Juventus – Atalanta będzie można śledzić również przez internet za pośrednictwem legalnych usług oferujących kanały Eleven Sports. Wśród dostępnych opcji znajdują się między innymi wybrane pakiety streamingowe na Polsat Box Go. W przypadku transmisji online warto zwrócić uwagę na aktualną ofertę wybranego operatora, ponieważ dostępność kanałów może zależeć od konkretnego pakietu.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

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Gdzie oglądać mecz Juventus – Atalanta? Spotkanie Juventus – Atalanta będzie można obejrzeć w telewizji na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Starcie rozpocznie się w niedzielę 20 września o godzinie 18:00. Kiedy odbędzie spotkanie Juventus – Atalanta? Mecz piątej kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę 20 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Allianz Stadium zabrzmi o godzinie 18:00.

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