Jagiellonia Białystok w niedzielę podejmie Legię Warszawa w spotkaniu dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź, gdzie oglądać starcie na żywo w telewizji i internecie.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: gdzie oglądać na żywo?

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zmierzą się w niedzielę 20 września w ramach dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.

Rywalizacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań dziewiątej serii gier. Jagiellonia będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska, natomiast Legia przyjedzie do Białegostoku po kolejne ligowe punkty.

Mecz będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Transmisja online będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: transmisja na żywo za darmo

Jagiellonia Białystok przystąpi do spotkania po wyjazdowej porażce z Wisłą Kraków (0:2). Podlasianie rozegrali jednak w tym sezonie o jeden mecz ligowy mniej od większości rywali. Po siedmiu spotkaniach mają na koncie 12 punktów.

Legia Warszawa pozostaje natomiast niepokonana w PKO BP Ekstraklasie. Warszawski zespół będzie chciał potwierdzić dobrą dyspozycję również na wymagającym terenie w Białymstoku. Dla obu drużyn będzie to ostatnie ligowe spotkanie przed rozpoczynającą się przerwą reprezentacyjną.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: transmisja w tv

Transmisję telewizyjną meczu Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa będzie można oglądać na trzech antenach CANAL+. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Michał Żyro.

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Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: transmisja online

Kibice, którzy nie będą mieli dostępu do telewizora, mogą obejrzeć spotkanie przez internet. Transmisja online będzie dostępna na platformie streamingowej CANAL+. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Spotkanie odbędzie się na Chorten Arenie w Białymstoku.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa będzie można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie będzie również dostępne online na platformie streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Spotkanie dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę 20 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Chorten Arenie w Białymstoku zabrzmi o godzinie 17:30.

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