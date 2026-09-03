Papszun dostanie to, czego chciał. Legia jest o krok od transferu

Legia Warszawa jest o krok od pozyskania Bohdana Wjunnyka. Jak ustalił Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, Wojskowi porozumieli się już z Lechią Gdańską w sprawie transferu.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun naciskał i dopiął swego

Legia Warszawa w najbliższym czasie może sfinalizować kolejne wzmocnienie kadry. Stołeczny klub osiągnął porozumienie z Lechią Gdańsk w sprawie Bohdana Wjunnyka, który od dłuższego czasu znajdował się na radarze Wojskowych. Teraz do zamknięcia całej operacji pozostały już ostatnie formalności.

Ukrainiec początkowo mógł obrać zupełnie inny kierunek. Zainteresowanie jego usługami wykazywała Korona Kielce, jednak zawodnik nie zdecydował się na przeprowadzkę do tego klubu. Jego priorytetem była Legia, a wiele wskazuje na to, że właśnie ten scenariusz wkrótce się urzeczywistni.

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Transfer ma zostać przeprowadzony w formule wypożyczenia, przekonuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Legia jednocześnie zagwarantuje sobie możliwość definitywnego pozyskania Wjunnyka. Po zakończeniu okresu wypożyczenia Wojskowi będą zobowiązani do wykupu zawodnika za kwotę oscylującą w granicach 700-800 tysięcy euro.

Na transferze szczególnie zależało trenerowi Markowi Papszunowi. Szkoleniowiec Legii widzi w 24-latku zawodnika, który może zwiększyć rywalizację w ofensywie i dać zespołowi dodatkowe możliwości w ataku.

Jednocześnie teraz przed Ukraińcem nowe wyzwanie. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Warszawa.

Były młodzieżowy reprezentant Ukrainy w tej kampanii nie rozegrał jak na razie żadnego meczu. W poprzednim sezonie wystąpił natomiast w 28 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i asystę.