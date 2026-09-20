Atletico Madryt – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (20.09.2026)

Atletico Madryt zagra przed własną publicznością z Realem Madryt. Derbowe starcie zostanie rozegrane w niedzielę, 20 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Atletico - Real.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Atletico – Real: gdzie oglądać?

Atletico Madryt jako pierwsze będzie gospodarzem derbów stolicy Hiszpanii. Już w niedzielę podejmą przed własną publicznością Real Madryt. Na Metropolitano Stadium zapowiada się wielkie widowisko. Obie drużyny prezentują się bardzo dobrze, choć to Królewscy są w lepszej formie.

Real Madryt ma na swoim koncie 15 punktów, na co złożyło się pięć zwycięstw i jedna porażka. Atletico zajmuje 4. miejsce i ma o dwa oczka mniej. Podopieczni Diego Simeone wygrali cztery spotkania, raz zremisowali i raz przegrali. Porażkę zanotowali także w Lidze Mistrzów.

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Atletico – Real: transmisja TV

Mecz Atletico – Real, a więc wielkie derby Madrytu odbędą się w niedzielę, 20 września 2026 roku o godzinie 16:15. Transmisja spotkania będzie przeprowadzona w telewizji na kanale Canal+ Sport 6.

Atletico – Real: transmisja online

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Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Real Madryt? Transmisja meczu Atletico – Real będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6, a także w internecie w usłudze Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Atletico Madryt – Real Madryt? Mecz Atletico – Real odbędzie się w niedzielę, 20 września 2026 roku o godzinie 16:15.

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