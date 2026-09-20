Barcelona wybrała swojego lidera. Flick nie mógł powiedzieć tego wyraźniej

Hansi Flick nie ma wątpliwości, kto najlepiej pasuje do roli kapitana FC Barcelony. Profil Barca Universal na platformie X przytoczył jego mocne słowa na temat Raphinhi.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick zachwycony gwiazdą FC Barcelony

Hansi Flick bardzo wysoko ocenia wpływ Raphinhi na FC Barcelonę. Brazylijczyk nie ogranicza się już wyłącznie do tego, co prezentuje na boisku. Zdaniem niemieckiego szkoleniowca 29-latek stał się jednym z najważniejszych liderów zespołu, a jego podejście idealnie odpowiada wymaganiom stawianym kapitanowi.

– Nie ma lepszego kapitana niż Raphinha. To najlepszy kapitan, jakiego mogliśmy mieć – powiedział Flick cytowany przez profil Barca Universal na X, jasno podkreślając, jak dużym zaufaniem darzy brazylijskiego skrzydłowego. To właśnie Raphinha otrzymał opaskę pierwszego kapitana Barcelony na sezon 2026/27, co jest kolejnym potwierdzeniem jego rosnącej pozycji w szatni.

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Trener mistrzów La Liga zwraca uwagę nie tylko na charakter zawodnika. Szkoleniowiec docenia również jego intensywność, zaangażowanie w pressing oraz mentalność, które mają ogromne znaczenie dla sposobu funkcjonowania Barcelony. Raphinha swoją postawą ma dawać przykład pozostałym piłkarzom, zarówno podczas spotkań, jak i w codziennej pracy.

Grupa kapitańska Barcelony została uzupełniona przez Pedriego, który pełni funkcję wicekapitana, a także Erica Garcię, Frenkiego de Jonga oraz Lamine’a Yamala. Wybór Raphinhi pokazuje jednak, że Flick widzi w nim kogoś więcej niż tylko jednego z kluczowych zawodników. Brazylijczyk wyrósł na postać, której głos ma znaczenie dla całego zespołu.