STS Puchar Polski wkracza w decydującą fazę pierwszej rundy. Starcie Widzew II Łódź - Polonia Bytom zamknie etap, a 17 września odbędzie się losowanie, przekazał organizator.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Puchar Polski

Została już tylko jedna niewiadoma

STS Puchar Polski dostarcza w tym sezonie ogromnych emocji już od pierwszej rundy. Z rozgrywkami pożegnały się między innymi: Legia Warszawa, Wieczysta Kraków, Wisła Kraków oraz Cracovia, a o awans walczyły również zespoły z niższych szczebli.

Do wyłonienia pozostała już tylko jedna para. 15 września Widzewa II Łódź zmierzą się z Polonią Bytom. Dopiero po tej rywalizacji poznamy komplet drużyn, które zameldują się w 1/16 finału STS Pucharu Polski.

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STS Puchar Polski. Kiedy losowanie II rundy?

Losowanie par II rundy krajowego pucharu odbędzie się 17 września o godzinie 14:00. Transmisję z ceremonii przeprowadzi na żywo TVP Sport. Na tym etapie do rywalizacji wkroczą również zespoły, które reprezentowały lub nadal reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Wśród nich znajdują się Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.

STS Puchar Polski. Kto zagra w 1/16 finału?

Kolejna runda STS Pucharu Polski odbędzie się z przedstawicielami wszystkich najważniejszych szczebli rozgrywkowych w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią oczywiście zespoły z PKO BP Ekstraklasy.

Zestaw drużyn, które są pewne gry w 1/16 finału STS Pucharu Polski

Ekstraklasa: Radomiak, Piast Gliwice, Motor Lublin, Wisła Płock, Korona Kielce, Śląsk Wrocław, a także Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice, Odra Opole, Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów, Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Pogoń Siedlce i Chrobry Głogów.

Betclic 2. Liga: Podhale Nowy Targ, Znicz Pruszków, Górnik Łęczna, Śląsk II Wrocław, Olimpia Grudziądz, Sokół Kleczew, Avia Świdnik i GKS Tychy.

Betclic 3. Liga: Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska.