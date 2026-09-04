Legia Warszawa potwierdziła transfer Bohdana Wjunnyka. Biuro prasowe klubu poinformowało, że Ukrainiec został wypożyczony z Lechii Gdańsk na sezon 2026/27 z opcją wykupu.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Wjunnyk wybrał Legię. Wcześniej odrzucił inną ofertę

Legia Warszawa dopięła kolejny ruch kadrowy. Stołeczny klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu Bohdana Wjunnyka, który w poprzednich sezonach występował w Lechii Gdańsk. Ukrainiec ma zwiększyć rywalizację w ofensywie zespołu Marka Papszuna.

Wjunnyk trafił do 15-krotnego mistrza Polski na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2026/27. Legia zagwarantowała sobie również możliwość przeprowadzenia transferu definitywnego po zakończeniu rozgrywek.

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„Bohdan Wjunnyk wypożyczony do Legii! Występujący jako napastnik i ofensywny pomocnik piłkarz został wypożyczony do Legii Warszawa z Lechii Gdańsk do końca sezonu 2026/27. Umowa przewiduje możliwość pozyskania zawodnika na zasadzie transferu definitywnego” – przekazało biuro prasowe klubu.

Wjunnyk przez ostatnie 2,5 roku reprezentował Lechię. Po spadku Biało-zielonych z PKO BP Ekstraklasy stało się jasne, że Ukrainiec będzie musiał poszukać nowego miejsca, jeśli chce nadal występować na najwyższym poziomie. Na jego sytuację szybko zwróciły uwagę inne kluby.

Jednym z nich była Korona Kielce. Lechia było już po słowie z Kielczanami w sprawie transferu, ale na tym rozmowy się zakończyły. Wjunnyk nie zdecydował się bowiem na przeprowadzkę do ekipy z Kielc. Napastnik liczył na to, że pojawi się możliwość transferu do Legii, która od pewnego czasu była zainteresowana jego usługami.

Ostatecznie cierpliwość piłkarza się opłaciła. Jednocześnie w Legii szczególnie zależało na zawodniku trenerowi Markowi Papszunowi, który widzi w Ukraińcu zawodnika mogącego występować zarówno na pozycji napastnika, jak i ofensywnego pomocnika.