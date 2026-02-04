Pogoń Szczecin wypożyczy napastnika. Trafi do Betclic 1. ligi

Pogoń Szczecin jest bliska wypożyczenia Patryka Paryzka do Betclic 1. ligi. Nowym klubem napastnika ma zostać Górnik Łęczna, który walczy o utrzymanie w lidze. Informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego".

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Paryzek

Pogoń wypożyczy Paryzka do Betclic 1. ligi

Pogoń Szczecin w tym sezonie ma swoje problemy. Trudno powiedzieć, że zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga realizuje swoje cele, bowiem aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni 14. miejsce. To zdecydowanie poniżej oczekiwań fanów, którzy liczyli przede wszystkim na walkę o awans do eliminacji europejskich pucharów.

Wydaje się jednak, że szansę na przynajmniej zbliżenie się do tej strefy są. Wszystko bowiem przez fakt, że tej zimy Portowcy dokonali kilku bardzo ciekawych ruchów, które faktycznie mogą pozwolić im na polepszenie swojej sytuacji. Niemniej przyjścia nowych graczy zawsze powodują też odejścia tych, którzy w kadrze już byli i tak będzie i tym razem. Według informacji przekazanych przez Mateusza Janiaka z „Przeglądu Sportowego”, Pogoń Szczecin wypożyczy Patryka Paryzka do Górnika Łęczna. Pierwszoligowiec walczy o utrzymanie na zapleczu elity i chce wzmocnić linię ataku.

Patryk Paryzek w tym sezonie rozgrał w sumie 10 spotkań i zdobył jednego gola, połowę tych występów zanotował jednak w trzecioligowych rezerwach zespołu Portowców. 20-latek łącznie dla pierwszej ekipy Pogoni ma 38 rozegranych meczy i trzy trafienie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro. Jego aktualna umowa wygasa latem 2027 roku.

