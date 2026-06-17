Piszczek wróci na ławkę?! Jest po rozmowach z nowym klubem

Łukasz Piszczek pozostaje wolny na rynku trenerów. Z tego faktu skorzystała Lechia Gdańsk. Z informacji portalu trojmiasto.pl wynika, że Budowlani zaprosili na rozmowy byłego reprezentanta Polski.

fot, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek rozmawiał z Lechią Gdańsk

Łukasz Piszczek w 2023 roku rozpoczął karierę trenerską. Z początku był grającym trenerem zespołu LKS Goczałkowice-Zdrój, a następnie przez pół roku pełnił funkcję asystenta Nuriego Sahina w Borussii Dortmund, skąd wrócił ponownie do Goczałkowic jako pierwszy trener.

Pierwszą samodzielną pracę na poziomie centralnym zaczął w listopadzie 2025 roku, przejmując GKS Tychy. Przychodził do klubu z zadaniem utrzymania zespołu w Betclic 1. Lidze, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Nie dotrwał nawet do końca sezonu. Po serii ośmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa został zwolniony na początku marca tego roku.

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Pobyt w Tychach mu nie wyszedł, ale nie zraziło to innych klubów. Z informacji serwisu trojmiasto.pl wynika, że Łukasz Piszczek był na rozmowach w Lechii Gdańsk. Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy szuka nowego trenera po rozstaniu z Johnem Carverem. Nie wiadomo jednak, czy coś z tego będzie. Oprócz faktu, że odbyły się rozmowy, nie podano żadnych szczegółowych informacji.

Co więcej, rozmowę z Lechią miał również Goncalo Feio. Kandydatów, których biorą pod uwagę jest dużo więcej. Nie można więc przesądzić, że to akurat Łukasz Piszczek zostanie wybrany na nowego szkoleniowca. W minionym sezonie Budowlani zajęli 16. miejsce w Ekstraklasie, tracąc do bezpiecznego miejsca, które gwarantowało utrzymanie jedynie trzy punkty.