Alarm w reprezentacji Portugalii. Roberto Martinez potwierdził złe wieści

Reprezentacja Portugalii rozpocznie mundial 2026 bez jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Ruben Dias ostatecznie nie zdążył wrócić do pełnej sprawności po kontuzji.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Portugalia jeszcze nie zagrała, a już ma poważny problem. Padł jasny komunikat

Reprezentacja Portugalii będzie musiała poradzić sobie bez Rubena Diasa w swoim pierwszym meczu na MŚ 2026. Jeden z liderów defensywy nie znalazł się w gronie zawodników gotowych do gry przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Decyzję w tej sprawie potwierdził selekcjoner Selecao.

– Ruben Dias nie będzie w pełni sprawny na pierwszy mecz. Nie będziemy ryzykować jego występem – powiedział Roberto Martinez cytowany przez Fabrizio Romano na X.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nieobecność stopera może być odczuwalna dla Portugalczyków. Ruben Dias od lat należy do najważniejszych postaci reprezentacji Portugalii, odpowiadając nie tylko za organizację gry w defensywie, ale również za przywództwo na boisku. Jego doświadczenie zdobywane w najważniejszych rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych wielokrotnie pomagało drużynie w trudnych momentach.

Portugalia rozpocznie rywalizację w grupie K od spotkania z Demokratyczną Republiką Konga. Mecz odbędzie się 17 czerwca na stadionie NRG Stadium w Houston. Dla zespołu Roberto Martineza będzie to pierwszy krok w walce o awans do fazy pucharowej.

Sztab medyczny reprezentacji liczy, że absencja Rubena Diasa ograniczy się jedynie do inauguracyjnego spotkania. Portugalczycy nie chcą jednak przyspieszać procesu powrotu obrońcy do gry, mając świadomość, że turniej dopiero się rozpoczyna. Wszystko wskazuje na to, że kluczowy defensor będzie przygotowywany do występów w kolejnych meczach fazy grupowej, gdy jego stan zdrowia pozwoli już na pełne obciążenia meczowe.