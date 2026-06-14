Oskar Kubiak blisko nowego klubu. Polak ma szansę na Ligę Mistrzów! [NOWE INFORMACJE]

14:36, 14. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Oskar Kubiak zrobił furorę w rundzie wiosennej Ekstraklasy, a świetna forma szybko przyniosła owoce. Pomocnik Arki jest bliski dołączenia do klubu, który zagra w Lidze Mistrzów!

Oskar Kubiak
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Age/Alamy Na zdjęciu: Oskar Kubiak

Skrócone wypożyczenie

Przypadek 19-letniego Oskara Kubiaka jest dowodem na to jak w piłce nożnej pewne rzeczy szybko się zmieniają. Jeszcze jesienią 2025 roku pomocnik Arki był na wypożyczeniu w Sokole Kleczew (2. liga), a w przyszłym sezonie może już zagrać w Lidze Mistrzów UEFA.

Ale po kolei. Najpierw Arka zapewniła sobie usługi Kubiaka pozyskując go latem 2025 z Wdy Świecie, a następnie wypożyczyła do wspomnianego Sokoła Kleczew. Tam pomocnik strzelił 14 goli w 18 meczach, co wystarczyło, aby gdyński klub skrócił wypożyczenie. Miało to swoją cenę, ale się opłaciło.

Czesi wchodzą do gry

Wiosną Kubiak pokazał się ze świetnej strony w Ekstraklasie (14 meczów, 3 gole i asysta), co wzbudziło zainteresowanie innych klubów. 27 kwietnia Grzegorz Rudynek na łamach „Przeglądu Sportowego/Onet” poinformował, że jednym z zainteresowanych jest Slavia Praga.

Czesi mieli więc oko na Kubiaka, ale w międzyczasie pojawiły się też inne opcje. Z naszych informacji wynika, że Kubiakiem zainteresowała się Legia Warszawa i jeden ze śląskich klubów. Gracz ten spodobał się też w Szwajcarii, a konkretnie w FC Sankt Gallen.

Blisko, coraz bliżej

A jak to wygląda teraz? Według naszej wiedzy Kubiakowi jest najbliżej właśnie do Slavii Praga. Mistrz Czech ma zapewniony start w Lidze Mistrzów, a dosłownie kilka dni temu, co również raportował Grzegorz Rudynek (a potem potwierdził klub) podpisał umowę o współpracy właśnie z Arką.

Co ciekawe, Kubiak nie jest jedynym piłkarzem Ekstraklasy, który może trafić do Slavii. Jest całkiem możliwe, że Czesi sięgną tego lata po dwóch młodych, zdolnych Polaków.

A już rok temu, o czym pisaliśmy jako pierwsi, czeski gigant wyciągnął ze Śląska Wrocław bardzo duży talent.

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